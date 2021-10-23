台南添2處公托家園在安平、永康 托育補助4千到1萬元

台南市再添2處公共托育家園！目前台南已成立8處公托家園，市府將在永康區、安平區再設立2處公托家園，即日起招生，每月托育費用1萬元，依家庭經濟狀況及家中兒童數每月可補助4千元到1萬元，希望能減輕家長育兒負擔。

台南市社會局指出，「安平公共托育家園」位在安平國小，該校已設有附幼，現在加上0到2歲的托育，打造完善0到12歲的托育及教育環境。

「永埔公共托育家園」位於永康區埔園龍埔里活動中心，近年來永康人口已逾23萬人，更為台南市新生兒最多的行政區域，由於因人口密集、空閒公共設施難尋，幾經尋覓才找到該活動中心作為公托家園基地。

公托家園由4名托育人員照顧12名2足月至未滿2歲的嬰幼兒，收托時間為周一到周五早上7點30分至下午5點30分，每名受托幼童每月托育費用為1萬元，依家庭經濟狀況及家中兒童數每月補助4千元至1萬元。同時，除了收托功能，將不定期舉辦社區親職課程，推廣專業的育兒觀念。

社會局表示，即日起安平家園及永埔家園開放招生，收托資格為今年11月16日抽籤日已滿2足月、設籍台南市嬰幼兒，且父母雙方、監護人或實際照顧者在報名登記日向前推算，須連續設籍台南市滿6個月以上，報名採郵寄或電子郵件方式收件，截止日為今年11月12日下午5點，民眾可到台南市社會局網站「育兒資訊專區」查詢。