西方萬聖節不夠看！赤崁萬神節邀全台知名陣頭鬥鬧熱

西方萬聖節日將至，台南市將在10月30、31日舉辦赤崁萬神節，邀請東方諸神齊聚「眾神之都」台南，網羅全台各地知名陣頭來「鬥鬧熱」，同時也安排「朋派市集」與「樂音繚繞」活動，以中西合併概念讓民眾感受萬神節的歡樂氣氛。

赤崁萬神節邁入第2屆，今年主視覺特別與全美戲院的國寶級畫師顏振發合作彩繪廣告看板，以萬神為主題，網羅台灣各地知名陣頭獻上獨特表演，有遵循傳統文化的「學甲宅港十二婆姐」，創新元素融入傳統的「新化吳敬堂八將團」和「嘉義玄興社什家將神童陣」，還有將現代舞蹈結合廟會陣頭的「藝姿舞集」，以及少數主祀鍾馗的「宜蘭大隱鍾馗王爺廟」的跳鍾馗、全台唯一的「天地四靈神將陣」。

主辦單位赤崁朋派商圈指出，從傳統神廟到融合現代藝術的創新藝陣，希望用耳熟能詳的廟宇文化故事吸引民眾前來觀賞，藉此活動導正大家對傳統陣頭文化的刻板印象，並達到陣頭藝術化目的。

赤崁萬神節也安排「朋派市集」與「樂音繚繞」，市集攤位主要以赤崁商家、府城老品牌和特色青創品牌組成，並搭配6、70年代縱橫民歌餐廳的歌手「蔡佳瑩與桂韶麗」雙人組合以及「牧歌音樂工作室」。同時，也推出限量周邊商品，包括萬神防護罩、萬神護身服、萬神袋著走以及椪餅棒棒糖。

另外，十二婆姐會為小朋友收驚祈福，保佑平安快樂長大；什家將及鍾馗王爺的陣前小鬼會發放古早的金柑糖給現場的民眾，「不給糖就搗蛋」。活動將在10月30、31日中午12點到下午8點於中西區永福路二段的民權路至民生路段、台南全美戲院前、陳德聚堂廟埕廣場舉辦。