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市場推行動支付 嘉市攤商：買菜沒人用 觀光客嚐鮮
嘉義市政府在嘉市東市場推行動支付，鼓勵攤商將傳統現金交易轉換成行動支付，近2個月已有近90家攤商、店家加入，東市場店家坦言，傳統買菜沒人用行動支付，但近期有部分觀光客使用，使用習慣仍待推廣。
嘉義市政府今年8月1日起以百年東市場為示範基地，推廣行動支付系統，東市場總攤位數出租181攤位，目前累積57攤提供電子支付方式，西市場有攤、文化路14個商家，市府配合經濟部積極輔導，數量持續增加中。
東市場樂活醬園負責人吳居穎坦言，傳統市場買菜市民仍習慣現金交易，消費者付款使用習慣仍待推廣；賣米糕的小吃攤說，剛開始都沒人用，現在有數位振興券，每天有1至2組使用者，都是觀光客、年輕人。
建設處長田長沛表示，行動支付具有許多優點，除了可提升民眾付款便利性、增加支付安全性，在新冠肺炎疫情的衝擊下，還可以減少病菌的傳播。
他說，外國科學研究期刊指出，新冠肺炎病毒停留於銅板上約可存活4小時、紙鈔約可存活72小時，傳統市場交易模式轉換成行動支付，以降低接觸感染，守護攤商與民眾的好方法，希望透過「零接觸」交易模式，打造疫情後消費新生活。
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