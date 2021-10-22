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嘉義市疫苗施打率78％全國名列前茅 衛生局說明原因

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義市第1劑疫苗施打率78.7%，在全國名列前茅。記者卜敏正／攝影
嘉義市第1劑疫苗施打率78.7%，在全國名列前茅。記者卜敏正／攝影

中央宣布今起開打第12輪疫苗，陳時中表示，昨施打31萬2065劑，人口涵蓋率65.53%，第二劑涵蓋率25.23％，距離目標值都不到5%，月底可繼續努力，嘉義市截至今上午第1劑涵蓋率已78.7%，第2劑涵蓋率33.6%，施打率全國數一數二。

嘉義市衛生局副局長廖育瑋表示，疫苗施打率是以市民人口當分母，地方醫院診所施打總人數當分子計算，嘉義市目前劑次人口比為112.40，(全國為90.76劑/每百人)。

她說明，嘉義市從最初疫苗接種就採用「快打站」，施打速度一直很快，施打率和涵蓋率在本島都是名列前茅。

廖育瑋說，嘉義市施打率高除感謝市民積極配合到1922預約，各里長、里幹事積極協助，各醫療院所釋出最大人力協助施打疫苗，另一重要原因是，嘉義市一開始施打就採用1CC針管，讓原本1瓶打10人份疫苗可以打到11人，減少殘劑浪費。

嘉義 疫苗 衛生局

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