深耕台南舞蹈教育逾60年 廖末喜獲頒台南文化獎
深耕台南舞蹈教育逾60年的廖末喜，今天獲頒台南文化獎，也是首位女性得主。廖末喜迄今編創超過400首舞碼，舞蹈是一生摯愛，她說，此生要「跳到不能跳、舞到不能舞」為止。
台南市長黃偉哲今天在香格里拉台南遠東國際大飯店頒發第10屆台南文化獎給舞蹈家廖末喜，表彰她長期在台南耕耘，帶動南部舞蹈風氣，為南台灣的舞蹈藝術奉獻。
黃偉哲表示，台南文化獎今年邁入第10年，表彰對台南文化的保存、傳承、創造、宣傳、教育有所貢獻的文化人，推動台南文化特質的形塑與認同，讓台南文化綿延不絕地推廣下去。
黃偉哲說，廖末喜大半生奉獻給舞蹈和故鄉台南，奮力地透過舞蹈傳遞人文薈萃的府城風華，獲頒台南文化獎實至名歸。
台南市政府發布新聞稿指出，廖末喜對南台灣舞蹈教育與藝術創作的貢獻，有目共睹，逾60年來對台南舞蹈發展貢獻厥偉，同時也是首位獲得台南文化獎殊榮的女性，廖末喜今年同時也榮獲台南市卓越市民。
廖末喜一生最愛的就是舞蹈，不能一天沒有舞蹈，此生要「跳到不能跳、舞到不能舞」為止；1957年廖末喜年僅13歲時，就以編舞作品「夏天裡過海洋」初登台南社教館舞台，接著成立怡君舞蹈研究社、台南青少年舞蹈團，1990年她成立南台灣第1個創作舞團「廖末喜舞蹈劇場」，迄今編創超過400首舞碼。
廖末喜孜孜不倦地創作舞蹈，從2017年集大成的紀念作品「時間之河：廖末喜舞蹈藝術六十年回顧」可見一斑。廖末喜不僅是舞蹈家、編創家，也是春風化雨的舞蹈教育家，2017年獲頒中華民國舞蹈學會第39屆春風化雨教學50年舞蹈教育獎。
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