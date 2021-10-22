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少子化衝擊各地幼兒園 唯獨麥寮鄉增建第2幼兒園

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣麥寮鄉幼兒人口逆勢成長，動工興建第2幼兒園。記者蔡維斌／攝影
雲林縣麥寮鄉幼兒人口逆勢成長，動工興建第2幼兒園。記者蔡維斌／攝影

少子化各地幼兒園招生困難重重，唯獨雲林縣麥寮鄉幼兒人口逆勢成長，現有鄉立幼兒園已爆滿，300多名孩童擠不下，還有百餘名家長有意送孩子來上課，麥寮鄉公所今天動工興建第2幼兒園，可容納152人，並著手計畫再建造第3分園與托嬰中心，麥寮幼兒園大爆滿主要是因福利好、教學品質佳。

麥寮鄉公所為解決近年來人口快速成長，造成2到6歲幼兒沒幼兒園可讀的窘境，由國教署補助和公所自籌共7千多萬元，今天動工興建第2所幼兒園-崙南分園，將增設6個班容納152名幼童450天。動土儀式由鄉長蔡長昆擔任主典官，可愛的幼兒園的孩子擔任禮賓司，現場喜氣洋洋。

少子化衝擊各地幼兒園招生困難，麥寮鄉卻增建幼兒分園，格外引人注目，鄉長蔡長昆說，目前鄉立幼兒園共15班351人，空間早已不敷使用，甚至還被迫借用小學的教室，且每年都有上百名家長詢問或請託，希望讓孩子到幼兒園就讀，因此提出增建第2幼兒分園計畫，解決幼兒就學問題。

蔡長昆說，該鄉幼兒人口爆增，主要是因近年來不斷推出幼兒福利政策，除每胎補助3萬元，是國內生育補助最高的鄉，中小學午餐也全免費，加上第1胎幼兒園1學期的學費僅約1千元，第2胎以上讀幼兒園免學費，加上六輕就業方便，帶動出生率成為雲林最多的鄉，使幼兒園人數爆增。

蔡長昆表示，鄉立幼兒園福利好，交通接送方便和教學品質佳，降低父母的托育壓力，安心工作，都是吸引家長送孩子就讀的誘因，麥寮鄉已被評比是國內第4年輕的鄉，因應日益增加的幼兒，公所已著手計畫再興建第3分園，以及0到2歲的托嬰中心。

麥寮第2幼兒園動工，可愛的小朋友擔任禮賓司，增添開工典禮喜氣。記者蔡維斌／攝影
麥寮第2幼兒園動工，可愛的小朋友擔任禮賓司，增添開工典禮喜氣。記者蔡維斌／攝影
雲林縣麥寮鄉幼兒人口逆勢成長，動工興建第2幼兒園。記者蔡維斌／攝影
雲林縣麥寮鄉幼兒人口逆勢成長，動工興建第2幼兒園。記者蔡維斌／攝影
雲林縣麥寮鄉幼兒人口逆勢成長，動工興建第2幼兒園。記者蔡維斌／攝影
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幼兒園 雲林 托嬰

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