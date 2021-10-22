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BNT疫苗明後天台南善化慈濟疫苗站開打 開放現場掛號
BNT疫苗明、後天台南善化慈濟疫苗站開打，開放現場掛號注射；承辦的奇美醫院表示，BNT疫苗數量有限，每天2500劑，施打民眾要攜帶健保卡。
奇美醫院說，規畫23、24日在善化慈濟會館「大量施打」BNT疫苗。開放現場掛號，依規定需30歲以上、注射第一劑新冠疫苗者；提醒民眾務必記得攜帶健保卡，以利資格查驗及施打登錄。
奇美表示，為方便來不及登記預約的 民眾，儘速完成第一劑疫苗注射，特別開放30歲以上市民眾攜健保卡現場掛號，請依次序掛號排隊施打。
施打地點善化小新里346號慈濟接種站；時間上午8點到中午12點，下午1點到4點半。每天劑量2500劑，打完為止。
奇美醫院表示，來得及上網預約民眾建議先直接至奇美醫院預約網站，進入網頁後請點選「永康院區」、「BNT第一劑」預約，減少現場等候時間。https://www.chimei.org.tw/opdschedule/vaccineLogin.aspx?ihosp=10
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