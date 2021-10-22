嘉縣微形文創園區打造文創科技旅遊園區 促參評選公布

嘉義縣政府8年前在故宮南院旁籌設「微型文創園區」，辦理3場招商說明會，乏人問津，檢討修正民間自提開發經營計畫，上網招商，依民間參與公共建設法，評選出光禹國際集團為最優申請人，後續將進行議約，成為繼科園區，另一項重大文創園區開發案

坐落太保市東勢寮段、與故宮南院僅隔一條道路微型文創園區，距高鐵站僅5分鐘車程，產權台糖，由縣府2013年採地上權設定方式籌設，總面積9.9公頃，文創園區曾辦3場招商會，因投資高達8億元，加上原促參規畫不符業界期待，乏人問津，遭藍營議員及地方人士批評。

縣府文觀局說，光禹集團投資構想，以「Holo Park羊角藝術村」為市場訴求，以「數位科技、在地文化、休閒度假、歡樂趣味」為開發定位，將興建包含數位文創COMPLEX、嘉義特色文創藝術展售中心、主題餐廳、文創產業育成中心、光影展演廣場以及親水樂園等建設，未來搭配科學園區的落定與發展，第2到4期規畫建設文創旅館及特色造型的獨棟villa。

議約完成後，縣府將與光禹簽訂50年契約，由光禹依據投資計畫執行書挹注資金進行開發，打造嘉縣文創科技旅遊園區「東方威尼斯-Holo Park羊角藝術村」。