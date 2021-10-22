新廳舍、新氣象 移民署台南市第一服務站落成揭牌

移民署南區事務大隊台南市第一服務站新廳舍落成，今天由內政部次長陳宗彥等人揭牌，「新廳舍、新氣象」陳宗彥表示，新廳舍前身為台南市福安里社區活動中心，經施作耐震補強及裝修工程，以嶄新面貌重現，提供府城新住民更加妥善的洽公處所。同時，他感謝疫情期間，移民官致力相關防疫工作及宣導相關防疫作為，扮演國境守護者的重要角色。

台南市第一服務站原廳舍因租約到期，移民署為提供洽公民眾無縫接軌的服務，向台南市府爭取移撥原台南市福安里社區活動中心，歷經數個月整修，7月中旬搬遷至中西區府前路一段262號新址，新廳舍動線重新規畫設計，讓洽公空間更加優質。

台南市第一服務站新廳舍落成揭牌儀式，內政部政次陳宗彥、立法委員林俊憲、移民署長鐘景琨、副市長趙卿惠、民政局長姜淋煌及新住民團體代表共同觀禮。陳宗彥等人在穿著傳統服飾的新住民通譯引導下，逐樓訪視各項服務措施，並欣賞原有廳舍老照片活動得獎作品。