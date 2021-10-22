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斗南開出威力彩頭獎獨得 史上第一次獎落雲林
威力彩昨晚開獎，雲林縣斗南中山路「斗南公益彩券行」開出頭彩，獎金5.96億元一人獨得，彩券行業者說，昨天深夜10點多才接獲台彩公司通知，才趕忙放鞭炮祝賀，威方彩頭獎斗南開出，也是史上第一次獎落雲林，消息今天在地方傳開，引起熱議，大家都在猜億萬富翁幸運兒會是誰？
開出5.96億元彩券行位在斗南火車站正前方，緊鄰斗南派出所舊廳舍，派出所遷走後，附近顯得冷清，除了搭火車旅客，買彩券的人潮不如順安宮菜脯媽祖廟附近來得熱絡，但沒想到頭獎竟會在火車站前開出，很多斗南人都感到意外。
開出頭彩的業者說，他不清楚幸運買到頭彩的人是哪一，因在火車站前，除了固定顧客，客人以路過遊客、通勤族居多，所以得獎者有可能是外地人。
業者表示，昨晚關店回家休息，約10點接獲台彩公司通知，嚇一跳不敢相信，回過神後立馬與家人帶了鞭炮到店前燃放慶祝，也讓大家知道斗南開出威力彩頭彩，獎金5.96億元，他呼籲有到該店買彩券的民眾趕快兌獎。
斗南開出頭彩消息今天傳開，不少人見面互問「是不是你中獎？」住在彩券行附近民眾更是接獲許多友人電話詢問是不是頭彩得主？在火車站前排班的計程師司機也笑說，要看看今天誰沒來排班，就有可能是中頭彩的大富豪！
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