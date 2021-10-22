快訊

美國若出兵守台灣 超級航母實力將成關鍵？

基隆陪病婦確診足跡曝光 曾赴這間甕仔雞店

聽新聞
test
0:00 / 0:00

斗南開出威力彩頭獎獨得 史上第一次獎落雲林

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
威力彩開獎頭彩獎落雲林縣斗南鎮，彩券行貼紅紙祝賀。記者蔡維斌／攝影
威力彩開獎頭彩獎落雲林縣斗南鎮，彩券行貼紅紙祝賀。記者蔡維斌／攝影

威力彩昨晚開獎，雲林縣斗南中山路「斗南公益彩券行」開出頭彩，獎金5.96億元一人獨得，彩券行業者說，昨天深夜10點多才接獲台彩公司通知，才趕忙放鞭炮祝賀，威方彩頭獎斗南開出，也是史上第一次獎落雲林，消息今天在地方傳開，引起熱議，大家都在猜億萬富翁幸運兒會是誰？

開出5.96億元彩券行位在斗南火車站正前方，緊鄰斗南派出所舊廳舍，派出所遷走後，附近顯得冷清，除了搭火車旅客，買彩券的人潮不如順安宮菜脯媽祖廟附近來得熱絡，但沒想到頭獎竟會在火車站前開出，很多斗南人都感到意外。

開出頭彩的業者說，他不清楚幸運買到頭彩的人是哪一，因在火車站前，除了固定顧客，客人以路過遊客、通勤族居多，所以得獎者有可能是外地人。

業者表示，昨晚關店回家休息，約10點接獲台彩公司通知，嚇一跳不敢相信，回過神後立馬與家人帶了鞭炮到店前燃放慶祝，也讓大家知道斗南開出威力彩頭彩，獎金5.96億元，他呼籲有到該店買彩券的民眾趕快兌獎。

斗南開出頭彩消息今天傳開，不少人見面互問「是不是你中獎？」住在彩券行附近民眾更是接獲許多友人電話詢問是不是頭彩得主？在火車站前排班的計程師司機也笑說，要看看今天誰沒來排班，就有可能是中頭彩的大富豪！

這家幸運開出威力利彩頭獎的彩券行位在斗南火車站前。記者蔡維斌／攝影
這家幸運開出威力利彩頭獎的彩券行位在斗南火車站前。記者蔡維斌／攝影

彩券行 火車站 頭獎

延伸閱讀

雲林斗南開出5.96億威力彩頭獎 店家喜貼紅榜

威力彩頭獎開出！獎落「這縣市」 一人獨得5.96億元

逆轉人生就看今天！ 威力彩「頭獎6億」中獎號碼出爐

全運會／雲林7金5銀10銅 女子接力蟬連稱霸跳高破全國

相關新聞

台南地震維冠大樓115人罹難 原地重建住戶半年後可回家

台南維冠金龍大樓2016年因地震倒塌、115人罹難近300人無家可歸。5年過去原址新建「出雲居」大樓有網友貼文表示已經完...

斗南開出威力彩頭獎獨得 史上第一次獎落雲林

威力彩昨晚開獎，雲林縣斗南中山路「斗南公益彩券行」開出頭彩，獎金5.96億元一人獨得，彩券行業者說，昨天深夜10點多才接...

台南將軍吼音樂節明後天登場 交通管制疏導看過來

「2021台南夏日音樂節－將軍吼」23及24日在將軍漁港登場，學甲警分局今天公布交通疏導措施，23日中午12時至晚上9時...

僑委會表揚全球傑出僑生校友 林百里：以身為僑生為榮

僑委會首次舉辦的「全球傑出僑生校友表揚大會」，今天在崑山科大舉行，表演廣達電腦創辦人林百里、恆春基督教醫院院長黃建榮等1...

議員批布袋第三漁港是蚊子港 要求轉型成觀光複合港

嘉義縣布袋鎮第三漁港擴建完工，無法營運使用，監委2009年糾正縣政府涉違失；漁港使用效能不彰，漁船筏不進駐，議員蔡瑋傑上...

嘉縣議員批中央財稅不公要縣長革命 翁章梁:不是革命

嘉義縣無黨籍議員何子凡上午質詢，針對縣長翁章梁民調、城市競爭力、嘉縣市升格議題，與翁唇槍舌劍，何批民進黨二次中央執政，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。