斗南開出威力彩頭獎獨得 史上第一次獎落雲林

威力彩昨晚開獎，雲林縣斗南中山路「斗南公益彩券行」開出頭彩，獎金5.96億元一人獨得，彩券行業者說，昨天深夜10點多才接獲台彩公司通知，才趕忙放鞭炮祝賀，威方彩頭獎斗南開出，也是史上第一次獎落雲林，消息今天在地方傳開，引起熱議，大家都在猜億萬富翁幸運兒會是誰？

開出5.96億元彩券行位在斗南火車站正前方，緊鄰斗南派出所舊廳舍，派出所遷走後，附近顯得冷清，除了搭火車旅客，買彩券的人潮不如順安宮菜脯媽祖廟附近來得熱絡，但沒想到頭獎竟會在火車站前開出，很多斗南人都感到意外。

開出頭彩的業者說，他不清楚幸運買到頭彩的人是哪一，因在火車站前，除了固定顧客，客人以路過遊客、通勤族居多，所以得獎者有可能是外地人。

業者表示，昨晚關店回家休息，約10點接獲台彩公司通知，嚇一跳不敢相信，回過神後立馬與家人帶了鞭炮到店前燃放慶祝，也讓大家知道斗南開出威力彩頭彩，獎金5.96億元，他呼籲有到該店買彩券的民眾趕快兌獎。