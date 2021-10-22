「關聖帝君」前引燃聖火！嘉義市中小聯運25日開跑

110年嘉義市中小學聯合運動會，今天由嘉義市長黃敏惠，及鎮天宮董事長曾漢洲等人，共同在嘉邑鎮天宮「關聖帝君」座前引燃聖火，黃敏惠隨即傳遞聖火給玉山國中，至市立田徑場點燃場內的聖火台，象徵中小聯運正式揭開序幕。

嘉義市中小學聯合運動會將於10月25日展開，每年聖火都是到嘉邑鎮天宮「關聖帝君」座前引燃，除祈拜運動會順利平安，也象徵傳承運動員精神。本屆共有14項競賽項目，考量國、高中學生BNT疫苗接種，不適合做劇烈運動，整體賽程安排延長至12月，讓學生有充分休息時間。

黃敏惠表示，運動是教育的一環，藉由參加運動讓孩子們學習運動家精神，引燃聖火代表「薪火相傳」，更是代表和平與友誼、團結與進步、尊重與包容的運動精神。市府用嚴謹態度規劃每場賽事，讓孩子們享受運動，樂在比賽。

教育處處長林立生表示，中小學運動會是選拔嘉義市代表隊參加全國性賽事的重要賽會，在嘉義市運動人才培育上扮演極重要的角色，今年在大家的攜手防疫下能順利舉辦，意義非凡。