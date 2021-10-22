聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南地震維冠大樓115人罹難 原地重建住戶半年後可回家
台南維冠金龍大樓2016年因地震倒塌、115人罹難近300人無家可歸。5年過去原址新建「出雲居」大樓有網友貼文表示已經完成；不過大樓住戶表示，目前還只是主體完成、正進行水電等周邊設施，內外都等候驗收，並進行保存登記、貸款銀行設定等相關手續，日前拿到使用執照正辦理建物登記，預計半年可以落成入住，住戶都很期待。
當年受災戶說，樓塌樓起，等了5年多眼見新大樓建不久將完工，明年初應可入住很開心，搬到新大樓美輪美奐規畫設施也完善，心境也跟著改變，真的是「上天關了一扇門，也開了一扇窗」，很感激副總統賴清德幾度追蹤進度、探望，也謝謝市府團隊相關成員一直支持協助，希望落成的那一天大家都能再回來接受他們表達的謝意。
網友昨在臉書貼出照片形容「昔日的維冠大樓...如今變成新大樓了。」稱維冠已經重建完成，引發討論；不過原住戶表示，大樓的水電、照明、園藝、景觀都還在施工，因為受災戶都還沒有完成相關手續、還沒有產權，要入住可能還要等個半年。
原地新建大樓命名「出雲居」，諧音台語「出運」、象徵住戶都有好兆頭、早日弭平傷痛，據稱有31戶舊住戶選擇搬回，大樓規畫地下3樓、地上15樓，總戶48戶，1至3樓診所，其餘樓層住戶。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言