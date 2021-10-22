台南地震維冠大樓115人罹難 原地重建住戶半年後可回家

台南維冠金龍大樓2016年因地震倒塌、115人罹難近300人無家可歸。5年過去原址新建「出雲居」大樓有網友貼文表示已經完成；不過大樓住戶表示，目前還只是主體完成、正進行水電等周邊設施，內外都等候驗收，並進行保存登記、貸款銀行設定等相關手續，日前拿到使用執照正辦理建物登記，預計半年可以落成入住，住戶都很期待。

當年受災戶說，樓塌樓起，等了5年多眼見新大樓建不久將完工，明年初應可入住很開心，搬到新大樓美輪美奐規畫設施也完善，心境也跟著改變，真的是「上天關了一扇門，也開了一扇窗」，很感激副總統賴清德幾度追蹤進度、探望，也謝謝市府團隊相關成員一直支持協助，希望落成的那一天大家都能再回來接受他們表達的謝意。

網友昨在臉書貼出照片形容「昔日的維冠大樓...如今變成新大樓了。」稱維冠已經重建完成，引發討論；不過原住戶表示，大樓的水電、照明、園藝、景觀都還在施工，因為受災戶都還沒有完成相關手續、還沒有產權，要入住可能還要等個半年。