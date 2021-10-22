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台南將軍吼音樂節明後天登場 交通管制疏導看過來

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
「2021台南夏日音樂節－將軍吼」23及24日在將軍漁港登場，警方交通管制疏導不輕忽。圖／學甲警分局提供
「2021台南夏日音樂節－將軍吼」23及24日在將軍漁港登場，警方交通管制疏導不輕忽。圖／學甲警分局提供

「2021台南夏日音樂節－將軍吼」23及24日在將軍漁港登場，學甲警分局今天公布交通疏導措施，23日中午12時至晚上9時、24日上午10時至晚間9時30分音樂節活動期間，為維持交通秩序及行車安全，會針對將軍漁港、馬沙溝濱海遊憩區、鹽興橋（台17線、台61線快速道路至將軍漁港）周邊道路，部署警力實施交通管制與疏導，請來訪的遊客遵守交通規則，並聽從交管人員的指揮。

將軍吼音樂節道路交通疏導建議行駛路線如下：

●南下來程：

1. 中山高速公路→台84線快速道路(往北門) →台61線快速道路(往將軍) →台61線快速道路下將軍交流道→右轉往將軍漁港方向→將軍漁港。

2. 嘉義布袋台17線→南鯤鯓→北門水晶教堂→台17線（7-11超商將富門市）→右轉南312線（原名稱南18線）→將軍漁港。

●北上來程：

1.台南市區→台17線過國聖橋→右轉南173線往西→南173甲 線→左轉南312線（原名稱南18線）→將軍漁港。

2.台南市區→台17線（七股)→台17線（7-11超商將富門市）→左轉南312線（原名稱南18線）→將軍漁港。

●南下回程：

1.將軍漁港→右轉南173甲線→南173線→右轉國聖橋→市區。

2.將軍漁港→右轉南173甲線→左轉南26線→右轉台17線→國聖橋→市區。

●北上回程：

1.將軍漁港→左轉台61線將軍交流道→直行嘉義布袋或右轉台84線→中山高速公路。

2.將軍漁港→直行312線（原名稱南18線)→台17線（7-11超商將富門市）左轉北上→台84線北門交流道→台84線→中山高速公路。

學甲警分局長王子雄表示，活動周邊道路勿並排停車或逆向違規停車，現場有預置拖吊車執行違規拖吊勤務，在活動散場時為確保行車順暢，建議往南行駛的民眾在台61線前右轉走南173甲線、北上民眾出將軍漁港後左轉台61線將軍交流道或直行至台17線左轉到台84線北門交流道繼續北上，另籲請民眾千萬不要在台61線快速道路上停留駐足圍觀煙火施放，以免發生危險，警方會針對該路段加強取締違規停車行為。

因台61線整修封閉部份交流道，台南市交通局與公路總局第五區養護工程處新營工務段協商溝通後，活動期間暫時不封閉將軍交流道及北門交流道，以利疏解交通車流。

今年「台南將軍吼音樂節」卡司有于子育，還有玖壹壹、魏如萱、鼓鼓 呂思緯、吳卓源、陳勢安、閻奕格等；24日加碼6分多鐘的精彩焰火秀謝幕。

「2021台南夏日音樂節－將軍吼」23及24日在將軍漁港登場，警方交通管制疏導不輕忽。圖／學甲警分局提供
「2021台南夏日音樂節－將軍吼」23及24日在將軍漁港登場，警方交通管制疏導不輕忽。圖／學甲警分局提供

將軍漁港 北門 台南

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