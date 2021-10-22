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雲林斗南開出5.96億威力彩頭獎 店家喜貼紅榜

中央社 / 雲林縣22日電

威力彩第110084期昨晚開獎，頭獎5.96億元在雲林縣斗南鎮「斗南公益彩券行」，由一人獨得。店家今天放鞭炮、貼紅榜，許多民眾紛紛上門道賀，順便購買彩券沾喜氣。

「斗南公益彩券行」位於斗南火車站前方，緊鄰斗南派出所舊廳舍，業者今天接受媒體聯訪時表示，因地理位置的關係，客源除了在地人外，還有遊客和通勤族。業者提到，多年前曾經開出大樂透的貳獎，這是開店以來首次開出頭獎。

業者說，昨晚近10時接獲台彩公司通知，嚇一跳不敢相信，「不會是詐騙吧！」回過神後立刻與家人帶了一串鞭炮到店前燃放慶祝，也讓大家知道斗南鎮開出威力彩頭彩，獎金有新台幣5.96億元，提醒有到店裡買彩券的民眾記得兌獎。

斗南鎮開出頭彩消息成為地方熱議話題，不少人見面就問「是不是你中獎？」更開心財神眷顧斗南。

彩券行 頭獎 威力彩

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