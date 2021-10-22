議員批布袋第三漁港是蚊子港 要求轉型成觀光複合港

嘉義縣布袋鎮第三漁港擴建完工，無法營運使用，監委2009年糾正縣政府涉違失；漁港使用效能不彰，漁船筏不進駐，議員蔡瑋傑上午質詢批漁港淪為「蚊子港」，要求活化轉型兼具觀光複合型漁港，提供做水上救難協會訓練水域。縣長翁章梁說，會召集地方代表開會研擬活化。

蔡瑋傑說，布袋第三漁港完工，縣府過去規畫藍色公路到澎湖龍門港，未實現，漁民不進駐，抱怨常有小偷，但監視器安裝，漁民還是不進駐，只有遊艇、海釣船，颱風做蚵棚避風港，為妥善運用，應轉型複合型漁港，發展觀光，提供水上救難協會訓練水域。

翁章梁表示，第三漁港因公共設施未完善，漁民不進駐，活化要地方有強烈意願，縣府才有力量，轉型觀光休閒用途，涉及漁港定位法令，中油計畫配合布袋港聯外道路設加油站，未來公共設施會完善，縣府會主導召集地方研商，是否要轉型觀光。

縣府說，布袋漁港1958年起至1976年間分別完成第一、二漁港建設，隨著經濟及漁業蓬勃發展，漁船筏數激增，港區泊地不敷使用，衍生管理與航道安全問題，為配合漁業發展需求，縣府1999年起分年進行第三漁港興建工程，一期擴建工程4.84億元，2003年完成開闢泊地與新生地，增建卸魚碼頭、魚市場和漁具倉庫等基礎設施，卻因開發之初土地未完成報編程序，導致陸域設施無法請領使用執照。

第三漁港無法取得合法身分，後續建設停擺，縣府歷經多年努力，排除萬難，獲中央支持以「擴大台灣南部區域計畫」方式，完成土地報編，行政院2009年核准撥用國有土地，第三漁港各項建設才順利展開，2009年10月22日啟用。