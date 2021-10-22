嘉縣議員批中央財稅不公要縣長革命 翁章梁:不是革命

嘉義縣無黨籍議員何子凡上午質詢，針對縣長翁章梁民調、城市競爭力、嘉縣市升格議題，與翁唇槍舌劍，何批民進黨二次中央執政，不推動修訂財劃法、行政區劃法，造成「富都窮縣」，窮困嘉縣無法翻身，要求翁章梁，「要革命才能翻身，要揭竿起義，當壞孩子！」學運出身的翁說，「這不是革命，小英總統國慶日宣示要推動區域發展。」

何子凡說，翁章梁天下雜誌縣市長民調躍升全國第三，但之前遠見雜誌城市競爭力，嘉縣卻倒數排19名，首長民調與城市競爭力反差大，嘉縣人口老化少子化「生不如死」，社會移動未增加，希望增加青年返鄉就業。

何子凡表示，新竹市長林智堅倡議新竹縣市合併，內政部研修調降百萬人口升格，未一併討論嘉縣市、苗栗合併及彰化縣升格，若新竹縣市合併，形成七都，「富都窮縣」更嚴重，他認同翁章梁提議區域治理、行政區劃，質問翁章梁，「小英總統是否聽到你的倡議？」要推動21年未修訂的財劃法、行政區劃法。

何子凡質問翁身為執政黨的「邊緣窮縣長」，再連任是否會要求中央改變不公平財稅分配，讓嘉縣翻身？翁章梁說，中央財劃按人口分配，對嘉義縣不公，窮縣應增加財源才對，翁強調，「這不是革命，總統國慶日宣示要推動區域發展、行政區劃，回應我的提議」，他說，縣市長民調主要是主觀感受，城市競爭力是施政數據硬指標，會形成反差，六都硬指標排名在前，不一定反映在首長民調。