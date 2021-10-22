快訊

詭異！正妹網紅慘死野外 一個月後尋獲涉嫌未婚夫遺體

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉縣議員批中央財稅不公要縣長革命 翁章梁:不是革命

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣無黨籍議員何子凡（右）上午質詢，針對縣長翁章梁民調、城市競爭力、嘉縣市升格議題，與翁唇槍舌劍。記者魯永明／翻攝
嘉義縣無黨籍議員何子凡（右）上午質詢，針對縣長翁章梁民調、城市競爭力、嘉縣市升格議題，與翁唇槍舌劍。記者魯永明／翻攝

嘉義縣無黨籍議員何子凡上午質詢，針對縣長翁章梁民調、城市競爭力、嘉縣市升格議題，與翁唇槍舌劍，何批民進黨二次中央執政，不推動修訂財劃法、行政區劃法，造成「富都窮縣」，窮困嘉縣無法翻身，要求翁章梁，「要革命才能翻身，要揭竿起義，當壞孩子！」學運出身的翁說，「這不是革命，小英總統國慶日宣示要推動區域發展。」

何子凡說，翁章梁天下雜誌縣市長民調躍升全國第三，但之前遠見雜誌城市競爭力，嘉縣卻倒數排19名，首長民調與城市競爭力反差大，嘉縣人口老化少子化「生不如死」，社會移動未增加，希望增加青年返鄉就業。

何子凡表示，新竹市長林智堅倡議新竹縣市合併，內政部研修調降百萬人口升格，未一併討論嘉縣市、苗栗合併及彰化縣升格，若新竹縣市合併，形成七都，「富都窮縣」更嚴重，他認同翁章梁提議區域治理、行政區劃，質問翁章梁，「小英總統是否聽到你的倡議？」要推動21年未修訂的財劃法、行政區劃法。

何子凡質問翁身為執政黨的「邊緣窮縣長」，再連任是否會要求中央改變不公平財稅分配，讓嘉縣翻身？翁章梁說，中央財劃按人口分配，對嘉義縣不公，窮縣應增加財源才對，翁強調，「這不是革命，總統國慶日宣示要推動區域發展、行政區劃，回應我的提議」，他說，縣市長民調主要是主觀感受，城市競爭力是施政數據硬指標，會形成反差，六都硬指標排名在前，不一定反映在首長民調。

翁章梁 民調 競爭力

延伸閱讀

翁章梁視察馬稠後產業園區開發進度&第三次招標

翁章梁縣市長民調躍升第3名 轉型農工大縣受肯定

嘉縣6棟公寓大樓無管委會 翁章梁贊同修法強制納管

嘉義縣第二所職探中心啟用 翁章梁揭幕化身操偶師

相關新聞

議員批布袋第三漁港是蚊子港 要求轉型成觀光複合港

嘉義縣布袋鎮第三漁港擴建完工，無法營運使用，監委2009年糾正縣政府涉違失；漁港使用效能不彰，漁船筏不進駐，議員蔡瑋傑上...

嘉縣議員批中央財稅不公要縣長革命 翁章梁:不是革命

嘉義縣無黨籍議員何子凡上午質詢，針對縣長翁章梁民調、城市競爭力、嘉縣市升格議題，與翁唇槍舌劍，何批民進黨二次中央執政，不...

台南海岸棲地受破壞 公私協力要把厚葉牽牛種回來

台南社大台江分校搶救曾文溪口南岸，台南西南海岸稀有植物厚葉牽牛生育地，昨晚邀請台江國家公園、第六河川局與鄉親討論對策並達...

台南攻小額消費 將推市場夜市券

為爭取振興五倍券商機，促進小額消費幫助攤商，台南市長黃偉哲昨天宣布將發行市場夜市券，已與4處市場、8處夜市合作規畫加碼方...

嘉縣漁電共生工程 立委踢爆爐渣混入

經濟部能源局在嘉義縣推動漁電共生先行區876公頃，立委蔡易餘接獲檢舉有不肖業者將營建廢棄物混入混凝土做漁電共生基礎工程，...

舊嘉監宿舍 變木業人才基地

嘉義市政府修繕舊嘉義監獄宿舍群，將其中8戶宿舍打造成全市第1個實驗木場，市長黃敏惠昨天啟動機具宣布啟用，盼作為產官學界培...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。