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台南海岸棲地受破壞 公私協力要把厚葉牽牛種回來
台南社大台江分校搶救曾文溪口南岸，台南西南海岸稀有植物厚葉牽牛生育地，昨晚邀請台江國家公園、第六河川局與鄉親討論對策並達成共識，將建立生態保育協調平台，重建生育地，把厚葉牽牛種回來。
台江流域公民會議昨晚在安南區海尾朝皇宮舉行，台江國家公園介紹台江地區珍稀植物及城西防風林的美麗與哀愁，並就厚葉牽牛生育地重建營造進行討論，以避免厚葉牽牛或是其他珍貴物種再遭到工程施工破壞。
會中台江分校呼籲大家公私協力，共同討論、設計，才能避免類似的事件再發生，實踐大道公「保境護生」的精神，營造美麗的台江家園。
台江分校「跟著河流去旅行」課程老師沈介文表示，建議水利署應加強各部門橫向聯繫，擴大民眾參與流域治理公民會議，此次搶救厚葉牽牛是最好的機會教育，希望厚葉牽牛的棲地能恢復原狀。
安東庭園河川巡守隊許榮欽說，大家對植物認識不夠，施工人員因不認識，在搶險時，容易造成破壞，若有做生態檢核就可以避免。建議在現場標示保育、珍惜動植物的生態說明告示牌，藉此讓更多人注意台江環境與生態守護。
大廟興學志工許美雯志工表示，希望經由討論，把棲地環境保護好，做好於台江國家公園稀有動植物生態的守護，也期待大家都能化為台江環境守護員。
最後就流域治理、生態檢核等制度建立達成共識，第6河川局與台江國家公園將建立生態保育協調平台，避免未來因施工破壞台江流域生態；同時重建曾文溪口的生育地，將復育40株，並設置解說告示牌。台江國家公園也將與台江分校流域社群合作，進行台江珍貴植物的調查認識及復育工作，一起守護台江國家公園。
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