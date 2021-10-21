扯！ 跨越嘉義縣市橋樑堤岸整排行道樹遭砍頭

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
跨越嘉義縣市牛稠溪台林橋下堤岸，整排行道樹10多棵小葉欖仁，水利署第五河川局出借土地，提供台電架設電線，廠商將整排行道樹砍頭，變成「電桿」光禿禿，遭民眾痛批砍頭式修樹。圖／讀者提供
跨越嘉義縣市牛稠溪台林橋下堤岸，整排行道樹10多棵小葉欖仁，水利署第五河川局出借土地，提供台電架設電線，廠商將整排行道樹砍頭，變成「電桿」光禿禿，遭民眾痛批砍頭式修樹。圖／讀者提供

跨越嘉義縣市牛稠溪台林橋下堤岸，整排行道樹10多棵小葉欖仁，管理機關水利署第五河川局出借土地，提供台電架設電線，廠商將整排行道樹砍頭，變成「電桿」光禿禿，遭民眾痛批砍頭式修樹。

陳姓讀者投訴說，樹木是鳥兒和昆蟲家，也是人類空氣清淨機及水土保持最佳夥伴，「種樹、愛樹、保護樹，樹也會保護我們」，前幾天才分享屏東縣樹木修剪要認證，不能再把樹木「理光頭」，令人遺憾今天看到台林橋嘉市堤岸整排行道樹，遭砍頭理光頭。

以往修剪樹木人員為求快速，常把樹木理光頭，讓樹木容易生病且景觀也差，屏東縣府舉辦景觀樹木修剪人員教育訓練，未來進行樹木修剪得通過考試合格才能執行，希望讓縣內環境和景觀更美麗，不容許再把樹木理光頭。

第五河川局副局長吳明華說，行道樹修剪成這樣「太扯了！」，已要求台電廠商停工，明天辦理會勘，不能再用這樣方法修剪樹木，台電與市府申請架設電線服務用戶，同意提供土地，行道樹要求5公尺以上修剪，豈料廠商將樹木全砍頭，讓人看了生氣。

林試所中埔研究中心研究員蔡景株說，將整排小葉欖仁樹砍頭，「修剪幅度過大」，有如理髮「三分頭」，按修剪樹規範，修剪標準路樹總高度不能超過原長出樹冠4分之1，8公尺樹只能修剪2公尺，民眾對都市景觀綠美化意識提高，公部門對路樹養護修剪，不宜便宜行事，要編列足夠預算，但六都預算充裕，非六都縣市預算普遍不足。

跨越嘉義縣市牛稠溪台林橋下堤岸，整排行道樹10多棵小葉欖仁，水利署第五河川局出借土地，提供台電架設電線，廠商將整排行道樹砍頭，變成「電桿」光禿禿，遭民眾痛批砍頭式修樹。圖／讀者提供
跨越嘉義縣市牛稠溪台林橋下堤岸，整排行道樹10多棵小葉欖仁，水利署第五河川局出借土地，提供台電架設電線，廠商將整排行道樹砍頭，變成「電桿」光禿禿，遭民眾痛批砍頭式修樹。圖／讀者提供

行道樹 台電

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