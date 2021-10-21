扯！ 跨越嘉義縣市橋樑堤岸整排行道樹遭砍頭

跨越嘉義縣市牛稠溪台林橋下堤岸，整排行道樹10多棵小葉欖仁，管理機關水利署第五河川局出借土地，提供台電架設電線，廠商將整排行道樹砍頭，變成「電桿」光禿禿，遭民眾痛批砍頭式修樹。

陳姓讀者投訴說，樹木是鳥兒和昆蟲家，也是人類空氣清淨機及水土保持最佳夥伴，「種樹、愛樹、保護樹，樹也會保護我們」，前幾天才分享屏東縣樹木修剪要認證，不能再把樹木「理光頭」，令人遺憾今天看到台林橋嘉市堤岸整排行道樹，遭砍頭理光頭。

以往修剪樹木人員為求快速，常把樹木理光頭，讓樹木容易生病且景觀也差，屏東縣府舉辦景觀樹木修剪人員教育訓練，未來進行樹木修剪得通過考試合格才能執行，希望讓縣內環境和景觀更美麗，不容許再把樹木理光頭。

第五河川局副局長吳明華說，行道樹修剪成這樣「太扯了！」，已要求台電廠商停工，明天辦理會勘，不能再用這樣方法修剪樹木，台電與市府申請架設電線服務用戶，同意提供土地，行道樹要求5公尺以上修剪，豈料廠商將樹木全砍頭，讓人看了生氣。