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越南低價蚵衝擊國產蚵 蚵農批政府邊境查驗把關不嚴

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
東石鄉村長聯誼會長戴慶堂批政府未保障蚵產業，批食藥署查驗把關處罰不嚴，讓越南蚵大舉進口，衝擊東石蚵，政府未做產地標示。記者魯永明／攝影
東石鄉村長聯誼會長戴慶堂批政府未保障蚵產業，批食藥署查驗把關處罰不嚴，讓越南蚵大舉進口，衝擊東石蚵，政府未做產地標示。記者魯永明／攝影

台灣申請加入CPTPP，國產牡蠣遭越南進口低價競爭，蚵農叫苦；嘉義縣立委蔡易餘下午邀集農委會副主委陳添壽等相關單位，在東石國小舉行「因應台灣加入CPTPP本土蚵產業應變座談會」，蚵農及地方民代等批政府未保障蚵產業，批食藥署查驗把關處罰不嚴，讓越南蚵大舉進口，衝擊東石蚵，東石蚵品質優，政府卻未做產地標示。

蔡易餘安排陳添壽、漁業署副署長林國平、食藥署南區副主任蔡佳芬、科長李啟豪及關稅署代表等，與副議長陳怡岳、議員姜梅紅、黃鉦凱、嘉義區漁會理事長戴澤文、東石代表會主席蔡東岳、村長聯誼會長戴慶堂及蚵農座談。

台灣加入WTO未將蚵列入談判保障，陳添壽說，農委會因應加入CPTPＰ，擬訂因應策略提升蚵產業品質；李啟豪說，蚵屬高風險水產，越南進口整批查驗，查驗不合格退驗銷銷毀。

蔡易餘表示，外國牡蠣進口總量逐年增加，近3年牡蠣進口量突然增加，衝擊本地蚵，加上未來台灣將加入CPTPP，勢必嚴重衝擊國產牡蠣產業，農委會應該要正視這問題，提升台灣牡蠣產業的競爭力。

針對蚵農提混充問題，關務署副組長潘秀華指出，將針對進口牡蠣逐批查驗，用最嚴謹的標準為國人把關，並杜絕大陸牡蠣混充越南牡蠣偷渡進口。最後蔡易餘做出6項結論：加強養蚵環境漁港疏浚；請農委會未來CPTPP國際談判把牡蠣列為敏感性產品，保障蚵農；東石牡蠣品牌，請農委會加強輔導行銷做產地標示、補助；對進口牡蠣做好包裝標示，區別外國牡蠣與本土牡蠣；縣府或漁會提蚵農設施需求，由農委會補助；請食藥署與水試所擬定符合食安法的進口蚵檢驗方法。

嘉義縣立委蔡易餘（左）下午邀集農委會副主委陳添壽（右）等相關單位，在東石國小舉行「因應台灣加入CPTPP本土蚵產業應變座談會」。記者魯永明／攝影
嘉義縣立委蔡易餘（左）下午邀集農委會副主委陳添壽（右）等相關單位，在東石國小舉行「因應台灣加入CPTPP本土蚵產業應變座談會」。記者魯永明／攝影

農委會 東石 蔡易餘

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