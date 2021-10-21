台南南山公墓49門墓提報文資 審查程序啟動
台南市南山公墓保存備受關切，如今已有49門墓被民間團體提報為古蹟及文化資產，台南市文資處今天啟動審查程序，首日勘查10門墓，待所有墓完成現勘後，再列冊追蹤審查。
台南市文化資產管理處今天會勘南山公墓10門墓，包含林朝英、黃本淵、李鎮源父母墳及林茂生父母墓。文資處除事先通知提報團體、相關所有人、使用人或管理人到現場說明，也邀請文史研究、建築設計、材料技術、文資保存等不同領域專家學者組成審查小組參與現場勘查。
文資處表示，為求文資評估基準的一致性，將待提報古蹟的49門墓完成現勘後，再由小組委員列冊追蹤審查。
文資處發布新聞稿指出，南山公墓保存議題一直受到大眾關注，文資處2019年起開始辦理南山公墓遷葬範圍內潛力文資調查，民間團體也陸續提報49門墓列為古蹟及歷史建築類文化資產，這些墓分布在遷葬範圍內外。
文資處全面性蒐集文史資料，今年2月起開放協作平台，供大眾提供補充資料，一併完整提供文資審查委員參考。截至10月，相關調查已有階段性成果，文資處再同步啟動文資審查程序。
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