金控公司送「幸福大禮包」給偏鄉學童 遊戲中教學理財

元大金控暨元大文教基金會「元大幸福日」活動，今天前往台南市左鎮國小與全校47名學童同樂，元大講師志工透過「ㄅㄆㄇ急中生智」「猜猜猜」等團康遊戲，建立學童通貨膨脹等理財觀念，並帶領學童一起做「眼部運動操」，舒緩因疫情長期使用電腦與手機所產生的眼睛疲勞。

元大文教基金會表示，左鎮國小的孩子非常幸福，擁有美麗的校園和有愛心的老師，而元大金控是幸福企業，元大志工把生活中的幸福帶來與小朋友分享，「請大家記得在這平凡的今天，我們一起共享幸福」，希望小朋友長大也能把幸福分享給更多的人。

台南左鎮國小位處偏遠地區，資源相對缺乏，元大文教基金會去年寄送二手書籍，今年開抵到學校，把幸福親自送到學童手上，並為學童打造「幸福大禮包」。左鎮國小教務主任陳容芯表示，感謝「元大幸福日」活動帶給小朋友快樂與希望，期待學童日後有成就的時候，可以回饋社會幫助有需要的人，讓愛心可以持續循環下去。

「老師你看！這衣服好帥哦」「哇！是我喜歡的鞋子耶」！學童收到「量身打造」的「幸福大禮包」，有全新運動衣褲與鞋子，元大說，10年已送出5624份大禮包，期待學童都能帶著元大的祝福，有勇氣接受未來的挑戰，逐夢踏實。