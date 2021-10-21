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嘉義舊監獄宿舍變身實驗木場 培育木業人才

中央社 / 嘉義市21日電

嘉義監獄宿舍群其中8戶打造成實驗木場，今天由嘉義市長黃敏惠宣示啟用，成為嘉義市第1處具實驗性質木場，未來將作為產官學界實驗、交流，以及培育木業人才的基地。

嘉義市政府發布新聞稿表示，閒置10餘年、原本持續衰毀中的嘉義舊監獄宿舍群，近年由市府推動「重現木都再造歷史現場計畫」，其中2座4連棟、共8戶宿舍打造成實驗木場，歷經修復工程，黃敏惠今天到場視察並啟動機具，宣示實驗木場正式啟用。

黃敏惠致詞表示，嘉義舊監獄宿舍群部分打造實驗木場，讓木建築不僅有傳統，更有創新，將設計的理念融入其中；文化向下扎根要靠教育，期望透過產官學合作，從國中、高中及大學相關科系培育在地人才，讓實驗木場成為培育木業相關人才的重要基地。

負責規劃設計的技師陳冠帆指出，實驗木場位處嘉義舊監獄宿舍群的中心位置，利用2座4連棟日式宿舍重組設計，形塑南北2棟各具特色的木構實作園區；南棟為木工廠，北棟將作為研究、教學以及展出空間，讓南北2棟展現新舊木建築工法的融合。

市府文化局表示，實驗木場內有新穎設備機具及超過30種的大小木工機具，包含1台5噸萬能試驗機，主要用於各種金屬、非金屬及複合材料的拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離、撕裂等力學性能指標的測試，為專業實驗設備，可提供產學界試驗使用。

另外，實驗木場將於23日開課，第1場的木工培訓班以修復舊木窗為主題，未來會與在地製材廠、學校合作交流，讓專業設備物盡其用。

嘉義 宿舍 監獄

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