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沒廁所的工地不接案 鐵花窗職人：要的是尊重

中央社 / 雲林縣21日電

鐵花窗職人、藝術家曾文昌19日在臉書貼文寫道他無法忍受業主連廁所都不給工人使用，「錢我很愛，但是我更想要的是尊重！」他宣布，未來沒有提供工人使用廁所的工地，他一律不接案。

曾文昌19日在臉書（Facebook）以尊重為主題發文，道盡工人在職場上的辛酸，文章已超過1600人按讚、500多人分享，引起熱烈討論。

許多網友留言表示支持、認同，「做工的就不是人嗎？眼睛長在頭上，這種客人，不要也好」，也有網友提到「每到工地，第一個就是找哪裡可以上廁所…才不會屎在滾、淚在飆！」

曾文昌寫道，可以理解業主叫他走車道、側門或是樓梯，畢竟整身的塵土是有可能把乾淨的大廳跟電梯給弄髒了，但是最讓他不能理解的是有廁所及馬桶，卻眼睜睜看著不能使用！

曾文昌表示，業主擔心有工班會將廢料倒進馬桶裡，但凡事有變通之道，可以設置一個廢水、廢料沉澱箱、過濾箱，再做個簡易馬桶，事情不就解決了？

曾文昌提到，工人在工地一待就是7、8個小時，會有生理需求，曾遇過工人要上廁所還要自行去跟隔壁借，或者是找警衛、超商、速食店等地方借用，上個廁所要半小時，借個廁所還要看人臉色？不累嗎？

曾文昌認為，難過的不是借不到廁所，難過的是你愛我們做的東西，卻不懂得尊重我們，「錢我很愛，但是我更想要的是尊重！」

他因此宣佈從今以後，凡工地沒有設置廁所的案子，他一律不接；曾文昌強調，也許有人看成是工地沒設置廁所的抱怨文，但是，他看到的是有的人心裡連點對人的尊重都沒有。

曾文昌曾在雲林縣口湖鄉梧北村進行社區營造，與曾文昌合作的水牛設計部落創始人呂耀中今天接受中央社記者電訪時表示，當時工人們都會就近到宮廟設置的廁所，社區內的居民也很熱情，不時會提供涼水給工人。

曾文 馬桶

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