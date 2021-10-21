嘉市公有市場租金打7折再實施3月 406攤可望受惠

為減緩疫情影響，嘉義市政府去年將公有零售市場的攤商租金打7折為期半年，今年5月中旬三級警戒再度實施3個月，但攤商向議員陳情盼延長、比照去年，市府今天強調，評估後已定案10月至12月，租金再打7折；西市場的鋪位業者表示，雖中間空檔1個多月，不無小補。

市府建設處指出，能減租的包括西公有零售市場、東公有零售市場、北興公有零售市場、保安攤販集中場，共406攤受惠，市府3個月總計減收78萬9000多元。

西市場內經營親子館的業者說，5月至10間損失最多，感謝市長體恤因疫情沒辦法營業的攤商，減少負擔，不無小補，尤其本月確診數一直加零，人潮有明顯回流，客人詢問度往上增，店裡生意回復到疫情前的8成，不過接下來店家想辦法吸客，也不能一直靠減租。

西市場自治會長紀金文說，雲林縣公有市場攤商租金減一半、嘉義縣還免收租金3個月，減免額度較高，嘉市財政應沒問題，認同續減租，目前市場外已拉布條可收五倍券，盼生意回溫。

嘉市府去年4月因應疫情，減少公有市場攤位3成租金，並追溯從1月起到6月，當時估算4個公有市場、409個攤位攤商，6個月減收近162萬元；今年三級警戒疫情嚴峻，5月15日到8月15日再度實施減租金3成，加上公辦民營市場的承租戶權利金同樣減3成，估計413個攤位、171名承租人受惠，3個月共減收169萬5015元。