台南菱角因8月大雨減收慘！郭國文爭取比照2年前補助

台南官田菱角節23日登場，因農民陳情今年菱角產量異常不足，多處菱角田幾乎採收不到菱角，原是盛產期農民卻苦哈哈。立委郭國文與市議員陳秋宏今天邀集農糧署作物生產組、南區分署與台南農改場會勘，爭取比照2年前大雨損失以每公頃補助1萬元資材費，以彌補農民減收的損失。

官田菱角農民黃聰鈿表示，今年5、6月缺水很多菱角晚種，但他是正常沒有晚種，8月一、二期開花期遇到收成3次花損失30多萬，一天1人工資1800元，他種8分地一次需要10名工人，卻採收不到多少菱角，「採收反而虧本」。

官田農會總幹事林定億表示，從農會共同運銷，就可以看到去年九月的數量達到5公噸，但今年九月才只有183公斤，就可以看出減收程度。

郭國文說，台南官田、麻豆、下營等區為主要菱角產地，但至中秋過後，多處採收量仍不足過去平均數，受8月中大雨影響授粉造成。9月底曾會勘，雖多處明顯產量稀少，但農委會認為未達天然災害救助標準，未同意補助。但菱角農因減產造成損失已是事實，故希望比照前年以補助石灰等資材的方式，來減少農民的損失。

陳秋宏也表示，上次的會勘後，都期待中央能給予適當的補助，但前幾天才收到公文說未達天然災害補助標準，然而農民一直在陳情反應，叫苦連天，所以希望再一次的會勘能確認菱角減產的原因，也能給予適當的救助。

現場農糧署作物生產組陳立儀組長、南區分署游淑敏秘書、台南農改場分就幾處菱角田的現況收集資料，並表示會比較前次至現在的生產狀況，依照減產的原因討論給予補助。