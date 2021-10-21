迷你社區獲選全國金牌農村 古坑華南成功翻轉凋零命運

雲林縣金牌農村古坑華南社區，代表參加全國金牌農村喜獲銀牌獎，縣府城鄉發展處長林長造到社區貼紅榜祝賀時表示，華南社區主打生態、友善環境，透過社區故事，轉譯農村美學，也以巧思行銷在地特產，更運用盈餘挹注教育、醫療或社會福利，是社區展現社會企業責任的典範，如今獲獎實至名歸。

林長造說，華南社區從縣內社區pk賽初選84社區一路過關斬將，最終從決選中13社區脫穎而出，今天為縣爭光，全縣上下備感榮耀，社區也將獲得30萬元獎金。

華南社區戶籍人口數雖有近400人，但實際居住人口僅120多人，是全台人口最少社區之一，社區榮譽理事長劉清極10多年前和時任華南國小校長陳清圳並肩推展社區，成功吸引青年返鄉，甚至有北部人到此定居，有三分之一人口來自外地，但都已在地方生活多年，成為名符其實的在地人。

華南社區充滿外界難以想像的團結能量，劉清極、理事長陳郭笑及村幹事廖奕翔，還有定居當地的青年設計師王立俞、社區專案督導賴雅玫等新、舊成員各擁專業技能，把工作經歷帶入社區發展，打開在地人生活智慧DNA，為農村找新出路，今年他們以「大樹下食農生態教室」推動社區營造及地方創生，打響知名度，有許多遊客慕名而來。

賴雅玫說，獲獎獎金部分將結合公益，由社區提供華南特調咖啡、㰀檬原汁、好野放牧蛋等產品，委請雲林縣聽語障福利協進會客製金牌農村伴手禮，另一部分投入推動人文活動，找回失傳的「三不合」鑼鼓陣。

賴雅玫說，社區最大特色就是重視團隊分工與合作，現階段使命是重新演繹鑼鼓陣，透過鑼、鼓、鈸3種不同樂器，合奏出的美妙樂章，宛如復刻華南國小、華南村與社區發展協會3組織的緊密關係，多年來默契就像音符般悅耳，也期許社區永續經營，展望第3屆金牌農村。