快訊

台中驚傳5人打疫苗後死亡！2女無病史 打完AZ第1劑後過世

倒數48小時！地方看陳柏惟罷免案 選區氣氛每天都在變

台南6家飯店開發白柚料理 黃偉哲邀請遊客嘗鮮

中央社 / 台南21日電

時序入秋，台南白柚進入盛產期，台南市長黃偉哲今天推薦台南6家飯店開發多道的白柚精緻料理，邀請全國遊客到台南嘗鮮。

黃偉哲今天在台南市永華市政中心推廣台南白柚，介紹台南6家飯店開發的白柚料理，他表示，台南白柚種植面積全台第一，10月下旬進入盛產期，以前白柚都是當水果吃，如今飯店主廚發揮巧思，將白柚入菜成為特色料理。

黃偉哲說，台南白柚產量穩定，品質好，風味佳，果肉彈牙，台南市政府邀請晶英、香格里拉、大員、長榮、老爺、富信等6家台南飯店開發白柚料理，讓白柚有更多元的品嘗方式。

台南市政府表示，台南6家飯店開發的白柚料理，包括台南晶英酒店「蜜椒白柚和牛捲」、香格里拉台南遠東國際大飯店「白柚烏龍冷泡茶」「白柚海鮮輕蔬沙拉佐柚香醬汁」、台南大員皇冠假日酒店「柚香涼拌宜蘭鴨賞」、「柚香燻鮭魚沙拉」、「柚香香料烤雞腿」、「香柚蜂蜜麵包」、「蜜香白柚晶凍慕斯」。

此外，還有台南老爺行旅「香橙干邑白柚雪酪」「法式香煎櫻桃鴨胸佐膠袋香柚肉汁」、台糖長榮酒店「柚虱德林佐西柚醬」「法式馬卡龍蜜凍」、台南富信大飯店「香柚鮑笙燉腩排」「柚香楊枝甘露」。

台南 晶英酒店 黃偉哲

延伸閱讀

全國友善校園台南2校獲獎 黃偉哲：堅持3不1有原則

大善人！買威力彩幸運中獎9.2億 他霸氣捐款5500萬做公益

獨得威力彩9.2億 中獎人捐南市府1千萬照顧弱勢

台南加工虱目魚打入美國市場 21公噸裝櫃啟運

相關新聞

東石蚵農拿越南進口蚵箱批洗產地憂染疫 向陳吉仲陳情

嘉義縣立委蔡易餘爭取農委會補助，在沿海東石鄉網寮、白水湖漁港設置2座吊蚵機，農委會主委陳吉仲上午到網寮漁港視察，答應補助...

雲林口湖清潔隊變身木工坊 創意發想「朽木仍可雕」

雲林縣口湖鄉清潔隊搖身變成木工坊！不僅消化多年來最佔空間、處理困難的廢木材，還把大堆朽木，經過發想創意，變身為花台、衛生...

台南虱目魚加工品銷美 首批21公噸啟運

台南虱目魚加工品外銷美國！昨天在學甲區裝櫃，首批約21公噸，預估12月初運抵美東，將在當地大賣場上架銷售，價格也翻倍，可...

嘉市月底發消費金 嘉倍券拚振興

搶振興五倍券商機及拚經濟，嘉義市政府將普發每個市民2000元消費金，印有「嘉義市振興消費金」的紅包袋昨天曝光，市長黃敏惠...

雲縣文蛤殼拚去化 設第2座暫置場

雲林縣沿海地區文蛤養殖因極端氣候影響，常有大量文蛤死亡，文蛤殼隨處堆置造成環境髒亂，散發臭味影響居民生活品質，縣府去年在...

嘉縣水上鄉電桿冒煙禍首 私裝路燈故障

嘉義縣議員林緗亭前晚接獲水上鄉大崙村民反映，有處產業道路水溝旁的電線桿出現如地熱情景，電桿發熱還會冒煙，發出隆隆聲，通報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。