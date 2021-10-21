台南6家飯店開發白柚料理 黃偉哲邀請遊客嘗鮮

時序入秋，台南白柚進入盛產期，台南市長黃偉哲今天推薦台南6家飯店開發多道的白柚精緻料理，邀請全國遊客到台南嘗鮮。

黃偉哲今天在台南市永華市政中心推廣台南白柚，介紹台南6家飯店開發的白柚料理，他表示，台南白柚種植面積全台第一，10月下旬進入盛產期，以前白柚都是當水果吃，如今飯店主廚發揮巧思，將白柚入菜成為特色料理。

黃偉哲說，台南白柚產量穩定，品質好，風味佳，果肉彈牙，台南市政府邀請晶英、香格里拉、大員、長榮、老爺、富信等6家台南飯店開發白柚料理，讓白柚有更多元的品嘗方式。

台南市政府表示，台南6家飯店開發的白柚料理，包括台南晶英酒店「蜜椒白柚和牛捲」、香格里拉台南遠東國際大飯店「白柚烏龍冷泡茶」「白柚海鮮輕蔬沙拉佐柚香醬汁」、台南大員皇冠假日酒店「柚香涼拌宜蘭鴨賞」、「柚香燻鮭魚沙拉」、「柚香香料烤雞腿」、「香柚蜂蜜麵包」、「蜜香白柚晶凍慕斯」。

此外，還有台南老爺行旅「香橙干邑白柚雪酪」「法式香煎櫻桃鴨胸佐膠袋香柚肉汁」、台糖長榮酒店「柚虱德林佐西柚醬」「法式馬卡龍蜜凍」、台南富信大飯店「香柚鮑笙燉腩排」「柚香楊枝甘露」。