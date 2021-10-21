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東石蚵農拿越南進口蚵箱批洗產地憂染疫 向陳吉仲陳情

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
農委會主委陳吉仲上午到東石網寮漁港視察，戴姓蚵農拿越南進口蚵保麗龍箱，批大陸進口蚵洗產地，從越南進口，要求查處保障蚵農權益。 記者魯永明／攝影
農委會主委陳吉仲上午到東石網寮漁港視察，戴姓蚵農拿越南進口蚵保麗龍箱，批大陸進口蚵洗產地，從越南進口，要求查處保障蚵農權益。 記者魯永明／攝影

嘉義縣立委蔡易餘爭取農委會補助，在沿海東石鄉網寮、白水湖漁港設置2座吊蚵機，農委會主委陳吉仲上午到網寮漁港視察，答應補助還加碼改善提升蚵生產環境，戴姓蚵農拿越南進口蚵保麗龍箱，批大陸進口蚵洗產地，從越南進口，要求查處保障蚵農權益。

東石鄉是國內最大蚵產地，台灣牡蠣面臨越南進口等壓力，面積擴大產量卻下跌，去年產量已掉到新低。陳吉仲在立法院允諾1年內完成採後自動化、機械化、包裝、產地標示、產銷履歷等。

陳吉仲上午帶漁業署長張致盛視察，蚵農陳情說，越南進口蚵打擊本地蚵，有大陸蚵洗產地從越南進口，越南是新冠疫區，若蚵箱標籤紙有病毒，造成盤商染疫，疫情擴大，天佑台灣，蚵價下跌，蚵農叫苦。

陳吉仲說，會協調衛福部食藥署做好蚵產地標示，保障蚵農及消費者，對縣府及蔡易餘爭取補助天車式吊蚵機，以及地層下陷網寮漁港堤防加高合計1500萬元，陳吉仲當場應允。

陳吉仲說，台灣蚵有文化，面對申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），如果沒讓牡蠣產業翻轉過來，其他大概就更麻煩，農委會會檢討，要投入資源提升蚵產業做模範，包括生產環境改善，回收綁蚵線，設剖蚵平台及冷鏈產銷等。

農委會主委陳吉仲上午到東石網寮漁港視察，戴姓蚵農拿越南進口蚵保麗龍箱，批大陸進口蚵洗產地，從越南進口，要求查處保障蚵農權益。 記者魯永明／攝影
農委會主委陳吉仲上午到東石網寮漁港視察，戴姓蚵農拿越南進口蚵保麗龍箱，批大陸進口蚵洗產地，從越南進口，要求查處保障蚵農權益。 記者魯永明／攝影
農委會主委陳吉仲(右二)上午到東石網寮漁港視察。 記者魯永明／攝影
農委會主委陳吉仲(右二)上午到東石網寮漁港視察。 記者魯永明／攝影
農委會主委陳吉仲上午到東石網寮漁港視察。 記者魯永明／攝影
農委會主委陳吉仲上午到東石網寮漁港視察。 記者魯永明／攝影
農委會主委陳吉仲上午到東石網寮漁港視察。 記者魯永明／攝影
農委會主委陳吉仲上午到東石網寮漁港視察。 記者魯永明／攝影

陳吉仲 越南 農委會

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