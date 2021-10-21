雲林口湖清潔隊變身木工坊 創意發想「朽木仍可雕」

雲林縣口湖鄉清潔隊搖身變成木工坊！不僅消化多年來最佔空間、處理困難的廢木材，還把大堆朽木，經過發想創意，變身為花台、衛生紙盒等生活品及擺飾品，獲民眾喜愛，也成為鄉公所、環保局最受歡迎宣導品，供不應求，化朽木為神奇背後功臣是擁有木工乙級證照的木工師洪建明。

口湖鄉公所秘書莊攸同說，損壞的家具、漂流木、廢棄棧板、玻璃瓶的去化處理，是許多公所維護環境最頭痛的問題，因最佔空間且處理困難，目前雲林縣僅設有一座廢木集中處理場，但處理量有限，且運送笨重的廢木也是一大問題，所以如何就地去化處理，成為清潔隊一大課題。

莊攸同說，口湖鄉長林哲凌最近成立「雲山澗木工坊」，邀請木工師將清潔隊收集的木製廢棄物再利用，製成各種衛生紙盒、藝術木箱家用品或居家擺飾，甚至也有木杯墊等各種活動宣導品，件件 純手工製作，精緻具質感，深獲民眾喜愛，成為推動循環經濟最佳宣導品。

負責設計實作的洪建明說，漂流木、棧板或廢傢具，因多數已是木作的成品，想要改造變成其他實用家用品，工序相當繁複，必須先拆除、分類、刨平裁切尺寸，再重新進行組裝上漆，才有可獲得新的成品，由於全是手工製造，須一個個動手裝釘組裝，費時耗工，所以產量有限。

洪建明表示，在各項手作家用品當中，以各種不同尺寸的花台產量最多，工序較簡單卻也最受歡迎，民眾帶回家，可種植花卉或多肉植物，多了木工花台陪襯，CP值變高，讓觀賞花卉植物更療癒，也美化居家環境，可說實用又好看，其次衛生紙盒或藝術杯墊等家用品也很受喜愛。