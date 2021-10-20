黃敏惠施政滿意度躍全國第2 「會更努力回應市民需求」

天下雜誌今年「縣市首長施政滿意度暨幸福城市」大調查，嘉義市長黃敏惠在21縣市首長整體施政滿意度，奪全台第2名，民眾對首長的防疫整體表現也全台第3，嘉市的「施政力」指標中榮獲非六都第1名，總分更超越六都；對此，黃敏惠強調，「我們會更努力回應市民的需求」。

黃敏惠表示，獲得施政滿意度第2名，感謝全體市民的肯定，面對疫情來襲，以不鬆懈的態度嚴謹面對，也是所有市民配合與努力才能共同難關，市府團隊如同汽車引擎，是帶領嘉市前進的力量，在疫情緩和之際，會更努力回應市民的需求。

去年經濟日報「幸福台灣－2020縣市幸福指數大調查」，嘉義市獲得幸福城市第一名，天下雜誌2021年「縣市首長施政滿意度」及「幸福城市」民調，黃敏惠從去年全台第8名躍升至第2名；在縣市競爭力的施政力指標，嘉市獲得非六都第1名。

黃敏惠指出，疫情期間建設仍沒止步，例如文化路夜市的電線下地、中央廣場森林冒險遊戲場、盧山橋改建工程等，市府也帶頭「拚經濟、顧民生、搶商機」，10月普發消費金2000元、11月購物節、12月設計展、光織影舞等活動，期望活絡在地經濟帶動觀光發展，讓民眾早日回歸正常生活。