嘉市博愛國小附幼入圍教學卓越 雲嘉地區唯一

嘉義市博愛國小附設幼兒園5年前起，將學校豐富樹木、鳥類生態，規畫創意課程「博愛鳥樂樟」，不僅認識生態，進一步用植物做美術創意，送樹苗推廣植樹等，課程榮獲肯定，獲入圍今年教育部教學卓越獎的幼兒園組，全國僅9所，也是雲嘉嘉地區唯一入圍學校，於11月19日頒獎。

博愛國小校長張英裕表示，博愛國小因有木材大亨林歡邦、陳梅官及孫海等人贈地、捐資興學，才得以誕生，建校還特地將許多樹木保留下來，造就壯觀「樹海」，也孕育出豐富的鳥類生態，光鳥類有20幾種。

張英裕說，將校內樹木、鳥類及人文歷史當教學媒材，2016年開始設計相關課程，認識各種鳥類，做出鳥的模型，融入戲劇表演；樹木也是從認識生態開始，把掉下來的葉子、果莢做成美術創意，進一步送樹苗來推廣種樹，辦義賣完捐出善款。

「鳥類、樹木課程，已成學校『九年一貫』課」，張英裕指出，創意課程主題「博愛鳥樂樟」，意思是孩子探究校園鳥兒生態的快樂與趣事，現又新增認識阿里山森鐵等內容。