獨得威力彩9.2億 中獎人捐南市府1千萬照顧弱勢

威力彩第110018期今年3月4日獎落台南，1注獨得新台幣9.2億元，得獎人今天透過台彩公司指定捐贈1000萬元給台南市政府，優先照顧弱勢族群。

威力彩第110018期9.2億元的得獎人，今天下午透過台灣彩券公司捐贈1000萬元給台南市政府，由台南市長黃偉哲代表接受；黃偉哲也頒贈感謝狀給台彩及中國信託基金會，感謝得獎人用愛心做公益。

台南市政府發布新聞稿指出，得獎人同時捐助北台南家扶中心及中國信託慈善基金會等單位，以實際行動幫助台南近貧及弱勢家庭。

黃偉哲說，公部門資源有限，在現有法定社會及勞工等相關福利基礎下，積極運用民間資源及善款推動多項專案計畫，以改善台南弱勢家庭基本居住與生活品質，強化弱勢家庭的照顧。

台南市政府社會局長陳榮枝表示，市府積極運用民間捐款擴大扶助範圍，也會定期公開每筆捐款資訊，達到公開責信的目的。這次得獎人捐款將用於協助弱勢家庭和勞工住宅修繕，推動各項社會福利業務。

台彩公司董事長薛香川說，政府發行公益彩券，以照顧弱勢族群為首要目標，民眾購買彩券除有機會中大獎外，也提供弱勢經銷商就業機會，照顧許多弱勢族群的生計。

他表示，台彩與中國信託銀行落實公益使命，發行彩券期間每年提供回饋金，14年來已提供362億元給政府運用，厚植社福經費，照顧更多弱勢族群，讓公益彩券的愛心散播到全台各地。