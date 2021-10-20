聲寶台南廠等完工啟用 台南前3季招商成績比去年突出

台南市政府經濟發展局公布前三季招商成績，截至9月底新增254件投資案，吸引234億元投資額，創造464億元產值，預計增加6998個就業機會，如聲寶台南廠、全立發機械關廟廠、心忠電業、官田鋼鐵麻豆廠等皆於第三季完工啟用，招商成績較去年突出，顯示台南產業經濟活動不受疫情影響，持續熱絡。

經發局長陳凱凌表示，除了已完成投資的聲寶、心忠電業等案，從今年截至9月底核准工廠類建照112件、使照80件數來看，台南投資熱度持續升高，而第三季也迎來了誠品與碳佐麻里合作案以及南仁湖在安平港水岸複合觀光遊憩區破百億的投資，未來市府將主動提供相關權管業務協助，以期加速開發期程，及早落實投資並帶動城市經濟繁榮、創造更多就業機會，也為返鄉青年提供更多選擇。

市長黃偉哲說，台南市的第二級產業年產值約為1.048兆，擁有豐沛的製造業能量，並以多元發展為特色，共有六個產值超過550億元的製造業，且大多數皆為台灣外銷訂單主要來源的行業，如基本金屬與金屬製品、電子零組件、食品、化學材料、汽車零組件、塑膠製品等，其中像是金屬製造、汽車零組件等皆已發展出成熟產業鏈，其上下游產業聚落相當完整，具有高度彈性和互信專業分工的優勢。

「完備的生活環境與獨有的高工作幸福感，是台南脫穎而出的關鍵！」經發局說，台南不僅成為近年熱門投資城市，也帶動新一波南漂工作趨勢，從便利的聯外交通、陽光普照的氣候帶來充足的綠色能源、接軌國際的教育到豐富的藝文娛樂，以及各項招商措施的支持，台南全力打造投資、移居首選城市，歡迎國內外優質企業投資臺南。招商投資單一窗口服務專線0800-067-795。