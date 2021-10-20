電動公車駛進台南溪北 新營客運7輛新生力軍加入

電動公車開進台南溪北地區；台南市公車（新營客運）引進7輛低地板電動公車，將陸續投入棕幹線，嘉惠沿海鄉親，嶄新流線型電動公車外型流線又吸睛，讓不少鄉親驚豔，市府交通局說，引進電動公車是趨勢，累計全市今年底將達50輛投入營運。

據知，新營客運是在交通部及台南市政府補助，上月陸續引進7輛低底盤電動巴士（公車），每輛造價約近千萬元，續航力至少250公里，比一般柴油大客車巴士約600萬元行情，造價約多了400萬元，目前安排試駛棕幹線（新營往來佳里），目前在新營客運總公司設有充電樁，預計明年還要再添購14輛，可望拓展至其他經營路線。

「除了外型流線，安靜及舒適，是最大亮點。」新營客運副總經理張永進說，電動車是未來環保趨勢，謝謝台南市政府及中央的協助，這批上路的電動公車，搭乘過的乘客都相當滿意，更有一些婆婆媽媽笑說，除沒有噪音，比自家轎車還舒適。

市府交通局公共運輸處長吳俁之說，本次補助新營客運7輛低地板電動大客車，主要將配置棕幹線，已陸續交車，正進行試營運，預定11月會辦理正式通車典禮，也宣示市府照顧溪北鄉親決心。而先前南市已有20輛電動公車 ，分布在77路9輛、70路9輛、橘9路2輛，今年底前包括興南客運8輛、府城客運15輛電動公車也將交車，總數將達到50輛。