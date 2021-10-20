廢文蛤留路邊成雲林沿海奇景 縣府增設暫置場擴大去化

雲林沿海地區是養殖文蛤重鎮，但近年受極端氣候影響，每年文蛤暴斃情形時有所聞，相對造成廢文蛤無處去，鄉間道路容易變成棄置場，環境髒亂還會發臭飄異味，居民生活環境打折。縣府去年在台西鄉設置縣內第1座文蛤暫置場，集中回收並找解方去化，今年再到口湖鄉設第2座，預計11月完工開放業者進場傾倒，提供新一處專門回收管道。

麥寮、台西、四湖及口湖等4鄉是縣內養殖文蛤產地，據統計，總養殖面積達3000多公頃，年產量約4萬公噸，然而，近年文蛤受氣候變遷影響易死亡，相對產生的廢文蛤殼，數量也相當可觀。

雲林養殖漁業協會理事長曾鴻胤說，死文蛤殼去化問題，一直都是養殖業者最頭痛的事，因沒有完整的去化管道，尤其又遇大量死亡時，還得花錢請專人載運，不敷成本，只能堆置在產業道路或保安林等地。

張麗善表示，養殖業者對於文蛤殼廢棄物何處去傷透腦筋，但堆置行為卻也造成環境衛生問題，因此縣府去年先在台西鄉設場，並委由公所維護管理，辦理1年多以來發揮成效，今年再於箔子寮漁港附近閒置空地設場，擴大回收量能，並養成業者回收習慣。

張麗善說，該場斥資560萬活化，占地約1公頃，以圍籬匡出場區範圍，並新設電動門管制，目前工程進度達9成，預計11月完工後啟用，將由縣府農業處安排人員進駐維管，計畫開放周一至週五上班時段供漁民進場回收。

由於廢文蛤丟棄時，殼上殘留的肉質可能因高溫而發臭有異味，口湖鄉公所清潔隊長梁晉源也建議，縣府可評估設置1部客製洗蛤機，並在場內牽自來水管線，業者載運進場，現場即可處理廢棄肉質清除工作，並交由隊部飼養的「黑水虻」幫忙吃農畜廢棄物。