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白河南86-1線斥3000萬路平改善 南市與嘉縣往來更便捷

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南白河南86-1線進行路平改善完成， 南市與嘉縣往來更稱便。圖 ／台南市政府工務局提供
台南白河南86-1線進行路平改善完成， 南市與嘉縣往來更稱便。圖 ／台南市政府工務局提供

台南市政府工務局投入3000萬元，針對市道白河區南86-1號進行路平，今年5月底動工，歷經4個多月施工昨完工，往來往來嘉義縣水上鄉與白河間將更便捷。

白河區南86-1線，因通勤車輛多，交通承載量大，加上先天道路底層狀況不佳，日積月累導致路面多處龜裂破損，市府工務局將南86-1線列入今年路平專案辦理。

工務局表示，白河區南86-1線道路改善範圍為南市與嘉義縣交界仁人橋至市道165線間路段，改善長度1922公尺，總經費約3000萬元，施工前先整合各管線單位需求，自來水提前進場進行汰換老舊管線工程，另針對大面積道路底層不佳處進行強化，改善深度加至60公分，瀝青混凝土厚度則達10公分，採用路平專案高標準辦理刨鋪；同時廣納地方意見，檢討標線配置，部分路段增設機慢車優先道，降低因車速差異造成交通風險。

白河 路平專案 嘉義

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