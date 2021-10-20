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台南加工虱目魚打入美國市場 21公噸裝櫃啟運

中央社 / 台南20日電

台南市政府輔導貿易商收購虱目魚拓展外銷通路，今天有1400箱虱目魚肚、整尾除刺等加工產品約21公噸裝櫃啟運前往美國，預計12月初抵達後在當地賣場上架銷售。

台南市長黃偉哲上午前往位於學甲區的鮮饌國際公司視察裝櫃作業時表示，台南市漁產外銷終於打開高標準的美國市場，此次業者克服飲食習慣差異，將虱目魚加工成虱目魚肚及無刺產品，可望吸引更多美國消費者嘗試，希望繼今天第1櫃運往美國之後，陸續有更多台南虱目魚銷往世界各地。

台南市政府農業局長李建裕表示，台南虱目魚美味廣為人知，本次由通過多項國際認證的鮮饌公司收購具產銷履歷認證的虱目魚，進一步加工為符合外銷規定的高品質虱目魚產品，拓展美國新通路，期待透過這次成功外銷的產銷模式，未來將更多優良台南漁產推向國際市場。

鮮饌公司董事長吳素雯說，此次外銷產品有別以往國際訂單多為整尾冷凍出貨，而是先經加工分切處理為虱目魚肚等產品，品質精緻，可直接於美國賣場上架，更貼近國外消費者食用習慣，出口價值提升不少，此次美國買主訂購共約21公噸重產品，裝滿1個貨櫃，為台南市水產外銷注入強心針。

台南 美國

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