最美農會總幹事取得台大碩士 官田總幹事今年也考上了

台南市麻豆區農會總幹事孫慈敏歷經2年，最近取得台灣大學生傳系（生物產業傳播暨發展學系）碩士學位，她用時尚創意令人眼睛為之一亮，最近麻豆大白柚上市，就結合最夯的「魷魚遊戲」，她化身為劇中木頭人女娃，帶領一群小學生玩一二三木頭人及跳房子，孫慈敏用亮麗的外表加上推陳出新的創意，目標是希望更多人愛上農業；官田區農會新任總幹事林定億今年也考上台大生傳所，還有南縣區漁會總幹事陳崇德目前是碩二，年輕一輩的農漁會總幹事們透過到最高學府進修，要為農業注入新創意。

孫慈敏接下百年麻豆農會後，考上台灣大學生傳系（農推系前身）攻讀碩士，今年拿到畢業證書，孫慈敏說，並不是要這張高學歷文憑，而是要從過程中了解農業，她的論文是研究文旦加工的衍生，看了很多書及文獻，文旦柚類黃酮成分高可抗氧化抗發炎，用來推廣加工是很大的加分，這是有學理基礎的就可以很有自信的推動，還有學習直播等，在新超市開幕後遇上疫情，直播就派上用場為超市帶來很好的績效。

孫慈敏說，她在農會服務25年，農會產銷在包裝推廣上是最大的弱點，農業不是只有提高產量，制式的推廣引不起消費者的興趣，才會想要用新潮點子，讓年輕人喜歡進而來消費；還有很多人不知道什麼是「農會」，但農業不能落沒，要讓年輕人有興趣進而參與，她不是只有推銷麻豆文旦產品而是希望更多人喜歡農業。

最近麻豆大白柚行銷記者會，她結合最夯的「魷魚遊戲」，劇中懷舊小時候玩的跳房子，還有一二三木頭人，把小朋友帶到柚園樹下，透過遊戲接觸農業和對農會有觀念，而且小朋友在老樹下會覺得樹更大，在在樹下玩一二三木頭人好像回到童年時光。