最美農會總幹事取得台大碩士 官田總幹事今年也考上了
台南市麻豆區農會總幹事孫慈敏歷經2年，最近取得台灣大學生傳系（生物產業傳播暨發展學系）碩士學位，她用時尚創意令人眼睛為之一亮，最近麻豆大白柚上市，就結合最夯的「魷魚遊戲」，她化身為劇中木頭人女娃，帶領一群小學生玩一二三木頭人及跳房子，孫慈敏用亮麗的外表加上推陳出新的創意，目標是希望更多人愛上農業；官田區農會新任總幹事林定億今年也考上台大生傳所，還有南縣區漁會總幹事陳崇德目前是碩二，年輕一輩的農漁會總幹事們透過到最高學府進修，要為農業注入新創意。
孫慈敏接下百年麻豆農會後，考上台灣大學生傳系（農推系前身）攻讀碩士，今年拿到畢業證書，孫慈敏說，並不是要這張高學歷文憑，而是要從過程中了解農業，她的論文是研究文旦加工的衍生，看了很多書及文獻，文旦柚類黃酮成分高可抗氧化抗發炎，用來推廣加工是很大的加分，這是有學理基礎的就可以很有自信的推動，還有學習直播等，在新超市開幕後遇上疫情，直播就派上用場為超市帶來很好的績效。
孫慈敏說，她在農會服務25年，農會產銷在包裝推廣上是最大的弱點，農業不是只有提高產量，制式的推廣引不起消費者的興趣，才會想要用新潮點子，讓年輕人喜歡進而來消費；還有很多人不知道什麼是「農會」，但農業不能落沒，要讓年輕人有興趣進而參與，她不是只有推銷麻豆文旦產品而是希望更多人喜歡農業。
最近麻豆大白柚行銷記者會，她結合最夯的「魷魚遊戲」，劇中懷舊小時候玩的跳房子，還有一二三木頭人，把小朋友帶到柚園樹下，透過遊戲接觸農業和對農會有觀念，而且小朋友在老樹下會覺得樹更大，在在樹下玩一二三木頭人好像回到童年時光。
官田區農會新任總幹事林定億也考取台大生傳所，在假日上課，林定億說雖然很忙祿，但麻豆農會總幹事孫慈敏將所學運用到麻豆文旦品牌形象及農會轉型，帶給他很大的啟發，希望能夠學習農業相關知識，運用到官田菱角的行銷，還有與農民相關的保險、職災、退休金等，能給農民更好的保障和照顧，今年7月才就讀，但已獲益良多，像到農企業及農會參訪，學習到很多寶貴的成功經驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言