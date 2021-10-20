跨越雲嘉南4縣市藝術節慶 「移動聚落」開展

雲嘉南2016年組成「雲嘉嘉營劇場連線」，成功推出「夏至藝術節」後，今年更首度聯合策展「移動聚落」特展，開啟國內唯一跨越4縣市的藝術節慶。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市2016年組成「雲嘉嘉營劇場連線」，推出「夏至藝術節」，成功跨縣市區域合作後，去年進一步在視覺藝術領域聯合籌劃「雲嘉嘉營視覺藝術連線」，今年更首度聯合策展「移動聚落」特展。

文化局表示，「移動聚落」特展邀請國內外藝術家探索與呈現「移動」作為參與世界、閱讀風景和深化體驗的意涵，以「移動」世界觀出發，「旅行」作為方法，提出「平原的秋天」、「神話地理」及「雲端電幻物語」3個子題，跳脫行政邊界劃分，以嘉南平原為核心，涵蓋北港溪、急水溪、曾文溪、鹽水溪的聚落，開展「共同幻想」的面貌。

台南市長黃偉哲說，雲嘉南本來就是共同生活圈，擁有共同的氣候與風土人情，4縣市這幾年來經由跨域合作達成默契，未來將利用整合藝術資源、共同行銷方式，打造「1日藝術跨域生活圈」，促進多元地域文化交流。

「移動聚落」特展15日起在台南新營文化中心、嘉義市文化藝廊、嘉義縣梅嶺美術館及雲林縣政府文化觀光處展覽館同步開展；另外，回看工作室以台鐵列車包廂形式的聲音藝術創作「一起搭乘的某個遠方」、阿川行為群的行為藝術表演、Raul Gasque沉浸式繪畫創作工作坊，將以活動型態拓展移動聚落的意涵。

文化局同時邀集唐麗芳、陳世岸、張文彬、劉兆謙等4名文史工作者、建築師及牛挑灣文史工作室，共同編寫實驗性的文化地圖「新路徑」，以延伸閱讀概念呈現「路徑」，讓知識與想像交織形構。