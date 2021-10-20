「跟菱在一起」台南官田社造成果展10/23菱角節登場

台南官田社區營造成果展將於10月23日菱角節活動登場，官田區長陳仁偉表示，社造成果展搭配菱角節，希望吸引更多人一「炭」官田之美。

6個社造點各出奇招展現精彩成果，內容包括先睹為快深度旅遊工具電子書—「官田171跟菱在一起」，內容以在地菱角印記元素為核心，盤點在地人、文、地、產、景為主題，涵蓋知識、旅遊、社區營造及生活應用的不同面向，形成富含底蘊的官田在地旅遊指南書，為讀者帶來一場不跟風的旅行。

公所今年辦理人文與旅行攝影課，讓學員以官田171沿線風景為主題所拍出的100張美景，同時收錄在書中作為訪客到遊官田的參考去處。公所從中精選20張印製成美景明信片，菱角節當天準備1千張供民眾免費索取。

從官田西庄里至拔林里的市道171線，全長約2.2公里，沿途是樹齡50年以上的老芒果樹，濃密蒼鬱的芒果樹叢，堆疊出層層青翠墨綠的綠色隧道，行駛於此綠色隧道中，頗能享受田園綠意。

除了公所成果外，還可欣賞大崎社區影像自耕農拍攝的短片、閱讀渡拔國小「菱禾芒果香」鄉土教育故事繪本、烏金合作社文創商品與隆田社區皮雕等手工藝品展售。

除了靜態成果展外，更有隆田社區與成大USR，在今年社造計畫下設計自製的輕吟咖啡小車亮相，當天將裝載著由社區媽媽親手製作的手工餅乾、蛋糕、咖啡，一同與大家分享。