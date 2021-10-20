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驚！水上鄉水溝旁電桿出現硫磺蒸氣沸騰冒煙隆隆水聲

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣水上鄉議員林緗亭昨晚接獲大崙村民反映，有處產業道路水溝旁電桿，出現有如地熱情景「噴氣口發出懾人的隆隆聲，不斷蒸騰出令人窒息的硫磺蒸氣」，擔心爆炸引發公安危害。記者魯永明／翻攝
嘉義縣水上鄉議員林緗亭昨晚接獲大崙村民反映，有處產業道路水溝旁電桿，出現有如地熱情景「噴氣口發出懾人的隆隆聲，不斷蒸騰出令人窒息的硫磺蒸氣」，擔心爆炸引發公安危害。記者魯永明／翻攝

嘉義縣水上鄉議員林緗亭昨晚接獲大崙村民反映，有處產業道路水溝旁電桿，出現有如地熱情景「噴氣口發出懾人的隆隆聲，不斷蒸騰出令人窒息的硫磺蒸氣」，擔心爆炸引發公安危害，林緗亭立即通報消防局漏夜偵測，並非瓦斯天然氣管線破裂滲漏造成，到底是啥原因造成？還要找相關單位查出真相。

「為什麼會有硫磺味，還冒白煙？」林緗亭昨晚獲報到場勘查，用手觸模電桿發燙，蹲著用鼻子聞，味道像地熱硫磺，還聽到有如滾沸隆隆水聲，村民說，這種情形已有一段時間了，大家擔心是否地底有瓦斯天然氣管線破裂，會發生爆炸傷人？

有村民開玩笑說，「這種現象有如陽明山地熱溫泉，可以拿生雞蛋來蒸煮了」；還有人猜測說，「可能地底出現地熱自然冒出，可以開發 利用」；另有人質疑是否附近有工廠排放有害物資，或有人偷倒有害廢棄物。

林緗亭通報消防局派人拿儀器檢測，當地無瓦斯天然氣管線，不是地底管線破裂滲漏，消防局人員對此現象感到納悶，林緗亭上午將再找環保局等相關單位人員調查真相。消防局人員說，硫磺顏色黃色，條痕為白色，熔點低，解理不完全，具有特殊的硫磺味，極易鑑別，硫磺在地表形成，並不容易長久維持其原有狀態，硫磺用途廣，如製造硫酸、炸藥、橡皮等。

嘉義縣水上鄉議員林緗亭昨晚接獲大崙村民反映，有處產業道路水溝旁電桿，出現有如地熱情景「噴氣口發出懾人的隆隆聲，不斷蒸騰出令人窒息的硫磺蒸氣」，擔心爆炸引發公安危害。記者魯永明／翻攝
嘉義縣水上鄉議員林緗亭昨晚接獲大崙村民反映，有處產業道路水溝旁電桿，出現有如地熱情景「噴氣口發出懾人的隆隆聲，不斷蒸騰出令人窒息的硫磺蒸氣」，擔心爆炸引發公安危害。記者魯永明／翻攝

林緗亭 爆炸 公安

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