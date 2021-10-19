嘉市社會住宅有市場 「社宅包租代管」新1期目標500戶
為迅速提供社會住宅、有效去化空屋，嘉義市政府去年開辦「社會住宅包租代管」3年計畫，截至今年9月底替房東媒合278戶，達近一半的目標數，市府強調，有專業公司免費替房東出租、代管，房客的租金打5折到9折不等；且評估仍有租屋市場，年底前再開新1期3年計畫，預計媒合500戶。
參與社宅包租代管的李姓房東透露，有些房東存在誤解，做社宅「把房子租給低端人口」，恐怕破壞屋況，其實房客相當多元，包括學生、上班族，且跟房客簽合約有公證，從頭到尾由承辦廠商管理，他只需點頭同意立約，相當方便也有保障。
市府去年加入中央「社會住宅包租代管」第2期計畫，共3年，由兆基管理公司承辦，招募房東共提供257間房出租，累計297名房客申請，1年1約，截至9月底成功媒合278戶，其中也有房客臨時不租、或仍考慮中。
工務處指出，嘉市社會住宅尚未興建，社宅包租代管政策，有專業公司免費替房東出租、代管，還可請領修繕補助，租金1萬5000元以下免所得稅；房客部分，年滿18歲能申請，設籍或在嘉市就學、工作者，無自有住宅及相關補貼，月薪低於4萬6508元可申請，租金打9折或8折，弱勢者的租金最多打5折。
工務處表示，第2期持續媒合到2023年，經評估嘉市租屋市場仍有潛力，第3期上月已決標，同樣委託兆基公司，目標媒合500件，正進行訂約，年底前可開始招募，會加強用宣傳車、文宣等，找出更多房東。
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