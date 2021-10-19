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珍貴紀錄！他修復女兒幼稚園畢典錄影帶未來女婿在其中
台南市文化局和台南藝術大學音像資料保存與展示中心合作「轉動的聲音」計畫，開著「HOME MOVIE CAR 紅莫妮卡」胖卡到台南各區辦理影像修復工作坊，搶救珍貴民間影像和家庭記憶，呼籲民眾不要輕易丟棄珍貴的回憶。
去年在市區及新營、後壁、將軍等區共辦9場徵得超過100支錄影帶，今年「轉動的聲音2.0」再出發，「紅莫妮卡」將開拔到東山、白河、玉井辦理影像修復工作坊，鼓勵民眾拿出家中塵封的錄影帶，讓台南珍貴的民間影像得以重見天日。晚上則播放露天歌仔戲經典電影重溫廟口看戲的趣味。
17日活動時，有學員帶來自己結婚錄影帶，另一位帶來兒子的結婚錄影帶，記錄90年代的東山地景及當時的婚嫁習俗，還有帶著整車嫁妝，和到雲林迎娶的珍貴影像。一位鄉親帶來女兒幼稚園畢業典禮的錄影帶，記錄了小朋友在畢典的精采表演，逗趣可愛，特別的是影像中的女主角明年就要結婚，對象還是同在影片中的幼稚園同學，留下珍貴的紀念影片！
「轉動的聲音2.0」接下來還有兩場影像修復工作坊，分別是10月30日在白河區圖書館、11月28日在玉井的噍吧哖事件紀念園區，有興趣的民眾歡迎上「南門電影書院」粉絲專頁查詢最新資訊，錄影帶徵集成果也可到「南瀛顯影」資料庫網站瀏覽。
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