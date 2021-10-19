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12期開打台南人哀嘆都額滿 市府回應這些地點有空缺

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
第12期疫苗注射人數眾多。圖／台南市政府提供
第12期疫苗注射人數眾多。圖／台南市政府提供

終於輪到可以打疫苗、卻找不到地方可以打？號稱「史上最複雜的注射」第12輪的疫苗預約從昨天開始，台南今天不少人反應，各醫療預所都額滿，「難道要去外縣市打？」，市府衛生局下午公布，目前還有數個大型注射站尚未額滿，民眾可以快預約。

第12期第1階段注射，BNT是針對30歲以上第一劑，而莫德納則是針對7月16日前已打第一劑、55歲以上，現在要打第二劑者，AZ則是7月30日前打第一劑、38歲以上要打第二劑者，其中BNT從昨天開始預約登記，莫德納與AZ則是今天起預約，由於本期人數眾多，不少人在開放預約後沒多久再上網就發現各醫療院所都已額滿，找不到地方打疫苗。

台南市衛生局局長許以霖下午在防疫記者會中表示，12期的第一階段，台南市從22日到27日，短短6天就要注射18萬1460劑，平均一天3萬多劑，數量眾多，為此特別加開大型注射站，到下午BNT第一劑尚有多處還未額滿，包括善化區台糖台南區處員工活動中心22日的場次、新營區新營體育場22與23日場次、善化區慈濟靜思堂與南科健康生活館的場次也都還沒額滿。

此外，目前各廠牌疫苗都陸續注射中，已完成注射的以AZ數量最多，最少的是高端，台南市政府再開放安南醫院可掛號隨時注射高端疫苗，其他還有衛生福利部台南醫院、胸腔醫院、新營醫院等四處，也都可以隨時打到高端疫苗。

台南 疫苗

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