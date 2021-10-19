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台南地主苦等多年未重劃 哭：難道要等我死？

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市議員洪玉鳳（左）今天質詢市府地政局局長陳淑美有關重劃的問題。記者修瑞瑩／翻攝
台南市議員洪玉鳳（左）今天質詢市府地政局局長陳淑美有關重劃的問題。記者修瑞瑩／翻攝

台南市多達362公頃土地在都市計畫中被畫為整體開發區，但至今仍未辦理重劃作業，造成土地閒置，有些甚至在民國60幾年就畫設，後續不僅無法蓋房子、連質借都困難，議員洪玉鳳今在議會質詢認為對地主太不公平，市府辦理重劃只挑賺錢的其他不管，「政府變營利單位」，又規定3公頃以上不能自辦重劃，完全綁死，如今連公設都解編，針對未重劃的土地應協助地主解套。

市府地政局局長陳淑美表示，依都市計劃法的規定，在列為整體開發區後，3年內應完成重劃等作業，因此除了少數條件較差、或地主間有不同意見難以擺平者外，其他多數都可以很快完成重劃，經查並沒有從60幾年至今未重劃的土地，市府辦理重劃不會只挑賺錢的。

安南區一名地主則表示，因為自己的土地臨道路，過去不願參加重劃，但卻因此變得無法蓋房子，後續想再重劃卻等了多年等不到，不希望問題到自己死了還沒辦法解決。

公設保留地的問題之前引發眾多的關注，全台很多土地都被畫為公共設施保留地，像是學校等，但因為經費及少子化等問題，數十年都未被徵收，地主抱著土地卻無法利用，近期中央同意各縣市提報解編相關計畫，目前陸續辦理解編中。

洪玉鳳今天在議會中又提出整體開發區土地的問題，表示有許多土地被都市計為畫為整體開發區，必須要經過重劃、區段徵收等方式才能利用，但其中有些甚至已畫設4、50年，至今仍未重畫或徵收，地主空有土地，連蓋房子都不行。

她並質疑市府辦理重劃的順序，有些土地等不到重畫，但有些土地卻是地主不願意重劃，卻被市府強迫參與重劃，市府都挑「軟的」、「利潤多的」來重劃，其他就放著不管，「公家單位什麼時候變成營利單位了？」

她表示，市府不願意幫忙地主辦理公辦重劃，又不准地主自辦重劃，2014年市府自行施行「自辦市地重劃籌備會審查基準」，規定3公頃以上土地不能自辦重劃，主要原因認為民間的重劃公司良莠不齊，過去很多自辦重劃案件都官司不斷，但對地主來說無異是「緊箍咒」綁死了。

她並舉北區的賢豐重劃案為例，表示之前由民間自辦，後來市區自辦，但民間不願放手，與市府打官司、市府都敗訴，造成現在自辦與公辦並行的奇特現象，「外縣市聽說都笑死」

陳淑美表示，賢豐是比較特殊的案件，市府的立場為保障地主權益，不要產生糾紛，大多都採取公辦重劃，同時今年市府也才解散兩處的自辦重劃，賢豐因自辦仍在進行中，後續如果再發生問題，公辦才會接手。

開發區 台南

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