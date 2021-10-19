超壯觀！台南麻豆60年大白柚結果纍纍 2千多顆掛樹上

超壯觀！台南麻豆津三角果園有顆60年樹齡的大白柚，在主人張津雪悉心照顧下，樹幹如延伸的長手臂，樹冠廣達70坪，2千多顆黃澄澄大白柚掛在樹上像是燈籠，在霜降過後大白柚進入產季，麻豆區農會總幹事孫慈敏今天邀請安業國小學童大白柚樹下舉辦一場別開生面的食農教育課程，還安排一二三木頭人及跳房子等遊戲，親近認識家鄉產業及推廣友善有機種植的觀念。

孫慈敏表示，大白柚在台灣栽植已有170餘年歷史，以麻豆白柚最具盛名，種植面積約一百多公頃。大白柚果實的挑選以圓球或扁球形、果色呈黃綠至黃色較佳，果實沉重，代表水分多且果肉豐腴。根據衛福部食品營養成分表顯示，大白柚果肉所含維生素C為蘋果的18倍、櫻桃的5倍；維生素E為蘋果及西洋梨的2倍；鈣含量為蘋果的3倍。

「大白柚是最健康的水果」，孫慈敏說，1000公克的大白柚可提供每日所需的膳食纖維量的60％，除能幫助消化外，更富含人體所需的營養元素，是其他水果難以比擬的。消費者於購買後，將果實置於陰涼通風處可以保存1至2個月，採收後先靜置辭水一周風味更佳。

津三角園主張津雪充滿逆氣勇氣的生命故事，在照顧大白柚園的毅力上展露無遺，果園裡60年樹齡的大白柚視為她的傳家寶，是支撐她的精神象徵，張津雪用上課學習而來的知識，在土壤及養份上特別注重，一棵大白柚樹結果2千多顆，令人大開眼界。

張津雪說，大白柚都要套袋，不可能看到數千顆成熟大白柚掛在樹上的景象，這次應孫慈敏總幹事之託請工人花2天時間拆掉袋子，拍照進行紀錄，以後大概不會有這種機會了；目前正是大白柚上市的季節，今年因雨水少良率高（少裂果）且甜度高，老欉皮薄果肉風味更佳；以往大家喜歡「大」白柚但現在都是小家庭，一顆約2台斤的最受歡迎。