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讓社區營造接地氣 台南仁德公所辦罕見夜市政見發表會

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
讓社區營造更接地氣，台南仁德公所明晚舉辦夜市政見發表會，今天開始公民投票。記者周宗禎／翻攝
讓社區營造更接地氣，台南仁德公所明晚舉辦夜市政見發表會，今天開始公民投票。記者周宗禎／翻攝

台南市仁德區公所明晚將舉辦罕見的「夜市政見發表會」，在德南夜市三山宮廟埕，邀請爭取「公民審議參與式預算社區營造計畫」補助的社區代表就各自提案、發表，再經過地方民眾投票決定政府要補助哪一個提案；原本規畫政見會後今天到24日舉辦公民投票，但因配合「長官行程」政見會延到明晚舉行，今天部分民眾已根據8個通過初選的決選書面提案開始投票。

仁德區公所今年規畫「首創的夜市政見發表會」，主題「藝起想想‧仁德共好」 共有「我要在仁德游泳」、「仁德文學小旅行 」、「二行愛騎藝 」、「徽耀青天 」、「藝起擊中您的心」、「新住民妙妙廟 」、「中洲鐵定營 」、「藝起玩竹編 」等8個提案。

當天各方案提案人自組啦啦隊，號召社區媽媽助選團盛裝踩街，夜市現場輪番「政見發表」，逐攤發送政見文宣，以有如嘉年華的熱鬧有趣方式推動公民參與。區公所表示，政見會是為了讓大家更加了解提案內容，知道如何選擇，如何讓仁德更好，如何來決定仁德區的人文提案。

區長黃素美表示，仁德公所持續3年推動公民審議參與式預算，政府預算怎麼花?文化活動怎麼做?民眾投票來決定，票選前3名社造提案，獲補助經費雖僅6萬元，但更重要是居民參與過程，凝聚社區意識，一起打造願景，建立民眾由下而上參與，預算讓在地居民討論、和公部門溝通，了解地方需求和公部門能提供的資源、協助，社區營造更接地氣，實現以民為本，人民做主的施政目標，打造互助共好幸福願景。

讓社區營造更接地氣，台南仁德公所明晚舉辦夜市政見發表會，今天開始公民投票。記者周宗禎／翻攝
讓社區營造更接地氣，台南仁德公所明晚舉辦夜市政見發表會，今天開始公民投票。記者周宗禎／翻攝
讓社區營造更接地氣，台南仁德公所明晚舉辦夜市政見發表會，今天開始公民投票。記者周宗禎／翻攝
讓社區營造更接地氣，台南仁德公所明晚舉辦夜市政見發表會，今天開始公民投票。記者周宗禎／翻攝
讓社區營造更接地氣，台南仁德公所明晚舉辦夜市政見發表會，今天開始公民投票。記者周宗禎／翻攝
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讓社區營造更接地氣，台南仁德公所明晚舉辦夜市政見發表會，今天開始公民投票。記者周宗禎／翻攝
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