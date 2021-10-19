回饋金兌領設國民黨服務站惹議 雲縣府更換地點

雲林縣府振興五倍券現金回饋昨天起兌領，土庫鎮兌領地點安排在國民黨土庫鎮民眾服務站，民進黨議會黨團今批縣府行政不中立，縣府坦承擇點位置欠周全，已更換地點。

雲林縣政府為拚搶五倍券加碼現金回饋，民眾消費新台幣500元以上可持發票退現金10%，每人最多可退500元。雲林縣20鄉鎮戶政事務所昨天上午9時起開放兌換，部分戶政事務所場地狹小，臨時更改到其他場址，其中土庫鎮選在國民黨土庫鎮民眾服務站，引發話題。

雲林縣議會民進黨議會黨團今天召開「縣庫不是黨庫 ，又再搞老套」記者會，黨團總召邱世文表示，縣府將資源與國民黨部結合，嚴重違反行政中立的原則，若要分流民眾及加快領取速度，應設立在公部門單位，怎麼會設置在國民黨部的民眾服務站，不免讓人質疑縣長張麗善濫用縣府資源。

民進黨雲林縣黨部主委江宗保也說，張麗善這樣的作法，根本就是縣庫通黨庫，資源給自己的黨使用，質疑是不是在為明年選舉做準備，呼籲張麗善應該要將縣府回饋縣民的美意，做正確宣導，不要利用縣府資源推廣國民黨。

雲林縣府新聞處長羅楚東告訴中央社記者，五倍券現金回饋原則以各鄉鎮市戶政為兌領地點，但受限於各戶政辦公室場地，授權給第一線執行單位因地制宜，以「便民」為考量，用「縣庫通黨庫」攻擊縣府是扭曲振興經濟美意，也對第一線執行公務人員不公平。

羅楚東坦言，土庫戶政事務所場地狹窄且停車也不足，執行單位更換地點時考量不夠周全，張麗善事前並不知情，昨天獲接反映後，已指示調整地點，今天改到土庫舊鄉公所辦公室兌領回饋金。