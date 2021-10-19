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杜絕汙染！台南市辦「蚵造之材」蚵棚環保創新設計比賽

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
傳統蚵棚造成海岸汙染。圖／農業局提供
傳統蚵棚造成海岸汙染。圖／農業局提供

傳統蚵棚長年造成海岸汙染，為研發出環保永續又兼具實用性的新式蚵棚，台南市農業局辦理「蚵造之材~創新未來！110年臺南市蚵棚創新設計比賽徵選活動」，廣邀社會專業好手及在學中的青年學子腦力激盪、發揮創意巧思，研發新式蚵棚，競賽總獎金高達新台幣20萬元，報名時間即日起至11月22日止，歡迎各方好手一起來挑戰。

農業局長李建裕表示，傳統養殖漁民採用浮筏式養蚵係以竹子搭建蚵棚，綁以保麗龍，利用其浮力撐起蚵棚，但其做法不夠堅固，無法抵抗較大之風浪，蚵架常於極端氣候下的惡劣海況被摧毀，每年海岸回收之廢棄蚵棚產生大量廢棄竹子及保麗龍，造成極大廢棄物處理問題，多年來市轄海岸環境汙染嚴重。

農業局希望藉由此徵選活動，讓參賽者能自由發揮，以環保、創新的理念，不限以任何型式（如延繩、架子），但要避免舊式竹子、保麗龍等材質，設計出符合需求又能耳目一新的新式蚵棚。

徵選活動廣邀全台相關領域社會人士及就學中的青年學子參賽，分成社會組及學生組進行分組競賽，即日起至11月22日止受理網路報名，12月3日進行初賽評選，12月10日進行決賽評選。詳細活動內容及報名簡章可上活動網站查詢或撥打台南市漁港及近海管理所活動專線電話（06）390-1483蔡先生洽詢。

傳統蚵棚架。圖／農業局提供
傳統蚵棚架。圖／農業局提供
台南市辦「蚵造之材」蚵棚環保創新設計比賽，總獎金20萬元。圖／農業局提供
台南市辦「蚵造之材」蚵棚環保創新設計比賽，總獎金20萬元。圖／農業局提供

蚵棚 保麗龍 台南

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