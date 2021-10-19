杜絕汙染！台南市辦「蚵造之材」蚵棚環保創新設計比賽

傳統蚵棚長年造成海岸汙染，為研發出環保永續又兼具實用性的新式蚵棚，台南市農業局辦理「蚵造之材~創新未來！110年臺南市蚵棚創新設計比賽徵選活動」，廣邀社會專業好手及在學中的青年學子腦力激盪、發揮創意巧思，研發新式蚵棚，競賽總獎金高達新台幣20萬元，報名時間即日起至11月22日止，歡迎各方好手一起來挑戰。

農業局長李建裕表示，傳統養殖漁民採用浮筏式養蚵係以竹子搭建蚵棚，綁以保麗龍，利用其浮力撐起蚵棚，但其做法不夠堅固，無法抵抗較大之風浪，蚵架常於極端氣候下的惡劣海況被摧毀，每年海岸回收之廢棄蚵棚產生大量廢棄竹子及保麗龍，造成極大廢棄物處理問題，多年來市轄海岸環境汙染嚴重。

農業局希望藉由此徵選活動，讓參賽者能自由發揮，以環保、創新的理念，不限以任何型式（如延繩、架子），但要避免舊式竹子、保麗龍等材質，設計出符合需求又能耳目一新的新式蚵棚。