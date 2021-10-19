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嘉縣6棟公寓大樓無管委會 翁章梁贊同修法強制納管

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
高雄市住商混合大樓「城中城」大火，造成重大死傷，公寓大樓消防公安受關切；嘉義縣有6棟公寓住宅大樓，未設管理委員會；縣議員許有疆(右)上午質詢消消防局長呂清海(左)。記者魯永明／翻攝
高雄市住商混合大樓「城中城」大火，造成重大死傷，公寓大樓消防公安受關切；嘉義縣有6棟公寓住宅大樓，未設管理委員會；縣議員許有疆(右)上午質詢消消防局長呂清海(左)。記者魯永明／翻攝

高雄市鹽埕區住商混合大樓「城中城」大火，造成重大死傷，公寓大樓消防公安受關切；嘉義縣政府清查轄區無住商混合型大樓，但有6棟公寓住宅大樓，未設置管理委員會；縣議員許有疆上午質詢，要求經發處、消防局注意修法強制納管空窗期消防公安問題，避免重蹈「城中城」慘劇，縣長翁章梁贊同內政部修法，強制納管無管委會的公寓大樓。

許有疆質詢說，高雄「城中城」住商混合大樓，燒出大樓公安問題，在內政部修法空窗期，他要求縣府拿出辦法落實公安，不能發生「城中城」打掉逃生通道情形。

經發處長江振瑋說，轄區無住商混合型大樓，朴子市與太保市轄區合計共6棟無管委會的公寓住宅大樓，依中央指示列管輔導設置管委會，加強公安；消防局長呂清海表示，已指示轄區大隊、分隊加強公寓大樓消防公安稽查，消防演練，消防安檢不合格先開勸導單，不改善開罰單。

但呂清海說，依消防法對無管理委員會的大樓開罰，處罰對象分散各住戶，若一棟大樓有百戶住戶罰，罰2萬元，由各住戶平均分攤，每戶只罰200元，根本起不了處罰改善消防公安作用。

翁章梁說，對無管委會的公寓大樓公安管理困擾的是，並無強制性，目前內政部研擬修法強制納管，強制納管有法律依據以後，才能落實公寓大樓消防公安，在目前修法空窗期，要求消防局加強公安消防稽查、宣導演練。

高雄市住商混合大樓「城中城」大火，造成重大死傷，公寓大樓消防公安受關切；嘉義縣有6棟公寓住宅大樓，未設管理委員會；縣議員許有疆(右)上午質詢經發處長江振瑋(左)。記者魯永明／翻攝
高雄市住商混合大樓「城中城」大火，造成重大死傷，公寓大樓消防公安受關切；嘉義縣有6棟公寓住宅大樓，未設管理委員會；縣議員許有疆(右)上午質詢經發處長江振瑋(左)。記者魯永明／翻攝

公安 內政部 翁章梁

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